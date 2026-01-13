Nordelta: asociaciones protectoras de animales denunciaron el traslado de un grupo de carpinchos
La intervención generó polémica y reavivó el debate por el manejo de la fauna silvestre en barrios cerrados del norte bonaerense. La agrupación denunció que no saben cómo están los animales secuestrados.
Asociaciones protectoras de animales denunciaron el traslado de un grupo de carpinchos.
Asociaciones protectoras de animales denunciaron que se realizó un operativo policial para relocalizar carpinchos que habitan en Nordelta, y que varios ejemplares fueron trasladados a una reserva privada en San Fernando. La intervención generó fuerte polémica y reavivó el debate por el manejo de la fauna silvestre en barrios cerrados del norte bonaerense.
Según informaron en A24,al menos seis carpinchos fueron inducidos y capturados para su reubicación en el Delta de Tigre. En redes sociales, activistas difundieron videos e imágenes del procedimiento, donde se observa el uso de jaulas, cajas y camiones para concretar el traslado.
El operativo fue impulsado por la Asociación Vecinal de Nordelta (AVN) y avalado por un fallo de primera instancia, con coordinación de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las organizaciones proteccionistas aseguran que existe una medida cautelar de Cámara que prohíbe el traslado de los animales, motivo por el cual cuestionan la legalidad del procedimiento.
Ante esa situación, activistas se autoconvocaron en la zona del Barrio Silvestre y realizaron una vigilia que se extendió durante casi toda la jornada. Entre los reclamos, señalaron que el operativo se llevó adelante sin aviso y “a espaldas de los proteccionistas”, pese a los pedidos para frenar la relocalización.
La relocalización volvió a dividir opiniones
Desde la AVN defendieron la medida y afirmaron que el objetivo es reducir el riesgo de atropellamientos de carpinchos dentro del complejo urbano.
Marcos, integrante de la asociación que encabeza el operativo, explicó que el traslado forma parte de un plan piloto (POA) para repoblar el Delta con flora y fauna silvestre. “Hay un montón de cuidados en el traslado; la decisión de mover a esta familia de carpinchos responde a que es la que mayor riesgo tiene de sufrir atropellamientos”, sostuvo.
La relocalización volvió a dividir opiniones entre vecinos, especialistas y proteccionistas, y dejó planteada una discusión de fondo sobre la convivencia entre desarrollos urbanos y fauna nativa en el Delta bonaerense.