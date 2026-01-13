Nordelta: asociaciones protectoras de animales denunciaron el traslado de un grupo de carpinchos

La relocalización volvió a dividir opiniones

Desde la AVN defendieron la medida y afirmaron que el objetivo es reducir el riesgo de atropellamientos de carpinchos dentro del complejo urbano.

Marcos, integrante de la asociación que encabeza el operativo, explicó que el traslado forma parte de un plan piloto (POA) para repoblar el Delta con flora y fauna silvestre. “Hay un montón de cuidados en el traslado; la decisión de mover a esta familia de carpinchos responde a que es la que mayor riesgo tiene de sufrir atropellamientos”, sostuvo.

La intervención generó polémica y reavivó el debate.

La relocalización volvió a dividir opiniones entre vecinos, especialistas y proteccionistas, y dejó planteada una discusión de fondo sobre la convivencia entre desarrollos urbanos y fauna nativa en el Delta bonaerense.