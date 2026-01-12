En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Chubut
Fuego
INVESTIGACIÓN

Incendios en Chubut: el "conflicto interno" que investiga la Justicia como origen del fuego

El fiscal Carlos Díaz Mayer indicó que el inicio de los incendios podría estar vinculado a un conflicto dentro de una comunidad de la zona cercana a El Hoyo y Puerto Patriada.

Incendios en Chubut: el conflicto interno que investiga la Justicia como origen del fuego

El fiscal Carlos Díaz Mayer indicó hoy que el inicio de los incendios en Chubut podría tener su origen en un "conflicto interno" dentro de una comunidad de la zona ubicada entra la localidad del Oso y Puerto Patriada. La hipótesis se basa en imágenes que obtuvo la Fiscalía sobre dos camionetas que realizaron una mudanza en el medio del incendio, lo que apuntaría a un supuesto conocimiento previo de lo que iba a producirse.

Leé también La muerte de un bebé de 3 meses conmociona a toda una provincia: la grave sospecha de la Justicia
l domingo el bebé fue trasladado desde la localidad de Camilo Aldao al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, luego de que el personal médico advirtiera un cuadro clínico grave.

"Puntualmente, hay gente que se fue del lugar en el momento momento que se iniciaron los fuegos, en dos camionetas con toda una mudanza completa con cajas", indicó el fiscal sobre las imágenes que pudo obtener en medio de la investigación que encabeza para dar con los responsables de la quema de más de 12.000 hectáreas.

La capacidad para poder reunir todos los elementos de la propiedad antes de irse, contrasta con la situación de "otros vecinos del lugar que no pudieron sacar nada", remarcó Díaz Mayer en diálogo con A24. "Hay un vecino de proximidad del lugar donde se inició el fuego que no sacó ni el documento, no tuvo tiempo de sacar ningún tipo de bienes de su casa", comparó.

Embed

A esa línea de investigación, le sumó testimonios con identidad reservada que indicaron una de las personas apuntadas vendría Buenos Aires. "Una mujer que vino de Buenos Aires hace dos años, pretendió ingresar a la parte organizativa o administrativa de una comunidad", acotó.

El fiscal confirmó que esa muer está "identificada" y amplió que "podrían ser tres o cuatro personas identificadas". Sobre el resto de las personas, confió que están apuntadas por ser quienes "manejaban las camionetas, que podrían tener algún tipo de participación".

"Esta gente podría tener relación (con el incendio) por la necesidad de generar este conflicto interno o resolver este conflicto interno con la gente de esta comunidad. Porque no la dejaban hacer lo que ellos querían (en esas tierras comunales)", precisó.

Consultado sobre si se trataría de una venganza, el fiscal confió: "Podría llegar a ser. No lo puedo asegurar porque es parte de la investigación".

Al volver sobre el origen del fuego, reafirmó que "esta mujer que vino de Buenos Aires y que quería ser parte de la comunidad, ser parte del órgano administrativo de la comunidad, que le dijeron que no. Eso ha generado una discusión, un malestar, un problema, y prima fase entendemos que eso podía llegar a ser uno de los motivos por los cuales se generó el incendio en el terreno vecino de ellos".

También aseguró que en la investigación quedó descartada la hipótesis que pueblos originarios hayan sido los autores del fuego. "Al principio de la investigación o al inicio del foco, todos creíamos que podía ser cualquier cosa y bueno, por ahí era una de las situaciones probables que tuvimos en carpeta y tuvimos dentro de las posibilidades que creíamos que podía llegar a ser. En el primer momento no queríamos descartar nada y con el avance de la investigación fuimos descartando, entendemos que por ahí no va", agregó.

A la vez, indicó cuál sería la pena para la persona encontrada culpable del inicio de las llamas, a quien le cabría el delito de "estrago del artículo 186 del Código Penal" que prevé una "figura simple de tres años de mínima y diez de máxima". "Pero en este caso habría una persona fallecida con una relación directa con el fuego", señaló sobre el brigadista que murió tras chocar con su auto en la madrugada del martes, cuya muerte se agregaría en la imputación por su "relación indirecta" con el hecho.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Chubut Fuego Incendio justicia Investigación Noticias A24
Notas relacionadas
Impactante: Pedro Troglio denunció una estafa millonaria y la Justicia ya investiga
La justicia argentina analiza si reclama la extradición de Nicolás Maduro
El Gobierno confirmó que 22 de los 32 incendios en Chubut se encuentran "extinguidos": el mensaje de Milei

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar