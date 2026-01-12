Incendios en Chubut: el "conflicto interno" que investiga la Justicia como origen del fuego

El fiscal confirmó que esa muer está "identificada" y amplió que "podrían ser tres o cuatro personas identificadas". Sobre el resto de las personas, confió que están apuntadas por ser quienes "manejaban las camionetas, que podrían tener algún tipo de participación".

"Esta gente podría tener relación (con el incendio) por la necesidad de generar este conflicto interno o resolver este conflicto interno con la gente de esta comunidad. Porque no la dejaban hacer lo que ellos querían (en esas tierras comunales)", precisó.

Consultado sobre si se trataría de una venganza, el fiscal confió: "Podría llegar a ser. No lo puedo asegurar porque es parte de la investigación".

Al volver sobre el origen del fuego, reafirmó que "esta mujer que vino de Buenos Aires y que quería ser parte de la comunidad, ser parte del órgano administrativo de la comunidad, que le dijeron que no. Eso ha generado una discusión, un malestar, un problema, y prima fase entendemos que eso podía llegar a ser uno de los motivos por los cuales se generó el incendio en el terreno vecino de ellos".

También aseguró que en la investigación quedó descartada la hipótesis que pueblos originarios hayan sido los autores del fuego. "Al principio de la investigación o al inicio del foco, todos creíamos que podía ser cualquier cosa y bueno, por ahí era una de las situaciones probables que tuvimos en carpeta y tuvimos dentro de las posibilidades que creíamos que podía llegar a ser. En el primer momento no queríamos descartar nada y con el avance de la investigación fuimos descartando, entendemos que por ahí no va", agregó.

A la vez, indicó cuál sería la pena para la persona encontrada culpable del inicio de las llamas, a quien le cabría el delito de "estrago del artículo 186 del Código Penal" que prevé una "figura simple de tres años de mínima y diez de máxima". "Pero en este caso habría una persona fallecida con una relación directa con el fuego", señaló sobre el brigadista que murió tras chocar con su auto en la madrugada del martes, cuya muerte se agregaría en la imputación por su "relación indirecta" con el hecho.