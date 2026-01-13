La primera imagen y la palabra de Valeria, la supuesta nueva amante de Luciano Castro

Sobre la vida personal de Valeria, indicó que "viene de una separación hace muy poco tiempo y está tratando de resguardar su salud emocional. Es madre de tres hijos y llegaron a encontrarse en la zona de Tortuguitas, donde vive Luciano".

Más tarde, la conductora Karina Mazzocco compartió el audio que recibió de la propia Valeria. Con humor, la mujer comenzó diciendo: "Bueno, quiero aclarar que a mí no me dijo: 'Buen día, guapa'".

Luego, fue contundente: "Y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto en estas situaciones. En los medios no estoy. No tengo Instagram, no tengo fotos en ningún lado que salgan. Y de un perfil bajísimo, pero bajísimo, ¿sí? Estoy más allá de todo este tema, todo este quilombo".

Por último, cerró su mensaje con una aclaración: "No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso, ¿sí? Besos y gran día para todos".

Tras escucharla, los panelistas remarcaron: "No desmiente nada. Perdón, dice: 'No sé quién lo filtró'".

valeria lópez, amante de castro

Quién es Valeria López, la supuesta nueva amante de Luciano Castro

Los polémicos —y hasta insólitos— audios que Luciano Castro habría enviado a la modelo danesa Sarah Borrell terminaron por poner en jaque la relación incipiente que el actor estaba construyendo con Griselda Siciliani. Aunque en un principio la actriz intentó minimizar el tema con alguna broma sobre el idioma, con el paso de las horas las versiones de una separación definitiva comenzaron a ganar fuerza.

En medio de ese escenario, la tranquilidad parece cada vez más lejana para el ex de Sabrina Rojas. Es que, además de los audios que ya se hicieron públicos, en DDM (América TV) revelaron con detalles que Castro también habría mantenido un intercambio de mensajes subidos de tono con otra mujer llamada Valeria, lo que sumó un nuevo capítulo a un escándalo que no deja de crecer.

Sobre la identidad de esta persona, Santiago Sposato adelantó el 12 de enero: "Es una empresaria de nombre Valeria y es la dueña de la casa donde grabó la publicidad de un antialérgico... a él le gustó ella y pidió el Whatsapp".

Al día siguiente, Guido Zaffora amplió la información: "Es una mujer llamada Valeria, Griselda Siciliani ya lo sabe".

"Valeria es una chica hermosa. Me dijeron que de treinta largos o cuarenta y pico", agregó el periodista. A su vez, Calabró sumó: "Es la dueña de una super casa". Y Záffora completó: "Es dueña de una marca de ropa y de una marca de maquillaje, es una emprendedora, le va bien".

La situación se complicó aún más cuando trascendió que: "Mandó todo a un grupo de chat de WhatsApp de amigas... Hay una persona que se empezó a comunicar con periodistas del mundo del espectáculo y le dijo 'yo tengo este material subido de tono pero son 10 mil dólares'". Aunque todavía no se difundieron públicamente, los audios ya habrían sido escuchados por algunos periodistas.

"Me cuentan que quiere hablar, contar su experiencia. Tamara Bella hoy contó que lo que le pasó fue hace 6 meses en la escuela, le escribía mensajes. Él en el San Martín estrenó Sansón de las Islas, con esa obra viajó a España", relató Guido en el programa.

En medio de las versiones de infidelidad, también apareció el testimonio de Sabrina Rojas, madre de los hijos del actor, quien aportó su propia experiencia: "Sabrina me contaba hoy que ella ya vivió todo esto. Ya recibía mensajes en Instagram contándole estas desprolijidades de Luciano, pero lo defendía".