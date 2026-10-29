"Siempre fuiste...": la desgarradora despedida a la sanjuanina que murió en el choque de trenes en España

“Qué tristeza, siempre con una sonrisa estaba Marti. No lo puedo creer”, escribió otra persona, mientras que una mujer que también la conocía destacó su personalidad: “¡Una personita especial llena de luz y amor! ¡No puedo creerlo! ¡Que la María te reciba en el cielo y consuele el alma de tus padres y hermanos!”.

Quién era la joven sanjuanina que murió en el accidente

Ana Martina era licenciada en Podología, al igual que su hermano. Ambos habían cursado sus estudios en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y compartían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales.

La joven vivía en Andalucía y se encontraba en el vagón 7 al momento del choque ferroviario. La confirmación de su fallecimiento fue comunicada por la Cancillería argentina, que también informó que continuaba la búsqueda de otro ciudadano argentino desaparecido tras el siniestro.

La asistencia de Cancillería a los argentinos afectados

A través de un comunicado oficial y de una publicación en X, la Cancillería informó que la Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España mantenían contacto con los familiares de las víctimas y continuaban brindando asistencia en medio de la tragedia.

El organismo también señaló que seguía la búsqueda de Agustín Randazzo, de 51 años, cuyo paradero no había podido establecerse tras el accidente.

El choque entre las dos formaciones dejó decenas de víctimas fatales y más de un centenar de heridos, según el balance difundido en la información inicial. En ese contexto, la muerte de Ana Martina sumó dolor a una tragedia que también golpeó a la comunidad argentina en España.