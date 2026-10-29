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"Siempre fuiste...": la desgarradora despedida a la sanjuanina que murió en el choque de trenes en España

Ana Martina Conte Grand tenía 29 años, era podóloga y vivía en Andalucía. Viajaba junto a su hermano en el vagón 7 cuando ocurrió el accidente ferroviario.

La desgarradora despedida a la joven sanjuanina que murió en el choque de trenes en España

La desgarradora despedida a la joven sanjuanina que murió en el choque de trenes en España
Leé también Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes en España
Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes en Toledo. (Foto: redes sociales).

La noticia dio paso a una serie de despedidas en las redes sociales, donde familiares, amigos y personas cercanas compartieron recuerdos y mensajes para homenajearla. Entre las publicaciones, se repitieron las referencias a su alegría, su calidez y la huella que dejó en quienes la conocieron.

Los mensajes de despedida para Ana Martina Conte Grand

Una de sus amigas le dedicó unas sentidas palabras a través de Facebook, en las que expresó el dolor por la pérdida y el cariño que sentía por ella. “¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma”, escribió al comienzo de su publicación. Luego, cerró el mensaje con una frase que reflejó la tristeza por su partida: “Pero Dios tenía mejores planes para vos, que brilles para siempre”.

Otros allegados también dejaron sus homenajes. “Cuchita de mi corazón, nos diste tantas sonrisas. Siento un dolor inmenso”, expresó una persona cercana a la joven.

“Qué tristeza, siempre con una sonrisa estaba Marti. No lo puedo creer”, escribió otra persona, mientras que una mujer que también la conocía destacó su personalidad: “¡Una personita especial llena de luz y amor! ¡No puedo creerlo! ¡Que la María te reciba en el cielo y consuele el alma de tus padres y hermanos!”.

Quién era la joven sanjuanina que murió en el accidente

Ana Martina era licenciada en Podología, al igual que su hermano. Ambos habían cursado sus estudios en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y compartían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales.

La joven vivía en Andalucía y se encontraba en el vagón 7 al momento del choque ferroviario. La confirmación de su fallecimiento fue comunicada por la Cancillería argentina, que también informó que continuaba la búsqueda de otro ciudadano argentino desaparecido tras el siniestro.

La asistencia de Cancillería a los argentinos afectados

A través de un comunicado oficial y de una publicación en X, la Cancillería informó que la Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España mantenían contacto con los familiares de las víctimas y continuaban brindando asistencia en medio de la tragedia.

El organismo también señaló que seguía la búsqueda de Agustín Randazzo, de 51 años, cuyo paradero no había podido establecerse tras el accidente.

El choque entre las dos formaciones dejó decenas de víctimas fatales y más de un centenar de heridos, según el balance difundido en la información inicial. En ese contexto, la muerte de Ana Martina sumó dolor a una tragedia que también golpeó a la comunidad argentina en España.

En pocas palabras

  • Falleció Ana Martina Conte Grand: Joven sanjuanina de 29 años, podóloga, murió en un choque de trenes en España donde viajaba con su hermano.
  • Emotivas despedidas: Amigos y familiares la recordaron en redes sociales como una persona llena de luz y alegría.
  • Asistencia consular: Cancillería argentina asiste a los afectados y busca a otro ciudadano desaparecido tras el siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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