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Quién es el argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

El hombre vive en España desde 2002 y trabaja en el área de comunicaciones. Viajaba en el vagón 8 de una de las formaciones que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. Su familia y su pareja siguen buscándolo y piden información sobre su paradero.

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Randazzo vive en España desde 2002 y trabaja en el área de comunicaciones. Según contó su familia, viajaba habitualmente entre Madrid y Sevilla por motivos laborales y este miércoles se encontraba en el vagón 8 de una de las formaciones accidentadas.

La búsqueda continúa mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona del siniestro y las autoridades avanzan con las tareas de identificación de las víctimas.

La desesperada búsqueda de Agustín Randazzo

Rafael, primo del argentino, explicó que, hasta la noche del miércoles, la familia no había recibido novedades sobre su paradero. “Estamos todos atentos y siguiendo momento a momento cada posible lugar donde pueda estar”, expresó. Mientras tanto, sus familiares intentan reconstruir sus últimos movimientos y obtener datos que permitan determinar si fue trasladado a alguno de los centros médicos de la región.

La pareja de Randazzo también difundió un pedido de ayuda en redes sociales. En una publicación en X, manifestó que llevaba varias horas sin noticias de él y señaló que ni sus familiares ni sus amigos habían conseguido localizarlo.

Para facilitar su identificación, sus allegados difundieron una descripción física: Agustín tiene barba, el pelo rapado, tatuajes y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento del viaje, vestía una camisa y un jersey.

Cómo fue el accidente de trenes en Toledo

El choque ocurrió el miércoles 28 de octubre, cerca de las 8.54, en el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, a la altura de la provincia de Toledo.

Las formaciones involucradas fueron un tren de la empresa Iryo que había salido de Madrid rumbo a Sevilla y un AVE de Renfe. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén.

En el servicio de Iryo viajaban alrededor de 146 pasajeros, mientras que el tren de Renfe transportaba a 397 personas.

El siniestro dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos, según el balance difundido en los reportes iniciales. Las tareas de rescate y búsqueda continuaban mientras se intentaba establecer el paradero de quienes todavía no habían sido localizados.

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La investigación para determinar las causas del choque

Las autoridades españolas investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión. Entre las primeras hipótesis difundidas se mencionó la posibilidad de una falla en el sistema de señalización o de un error en las indicaciones para reanudar la circulación.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, se refirió a la posibilidad de que una orden equivocada hubiera contribuido al accidente. Sin embargo, las causas debían ser determinadas a partir de la investigación técnica y judicial.

En pocas palabras

  • Argentino desaparecido: Agustín Randazzo, de 51 años, es buscado tras un choque de trenes en España donde viajaba.
  • Búsqueda familiar: Su familia y pareja difunden su descripción física y recorren hospitales sin obtener novedades.
  • Accidente: El siniestro ocurrió entre formaciones de Iryo y Renfe en Toledo, dejando decenas de muertos y heridos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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