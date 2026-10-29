Un famoso modelo y ex Susano expuso su relación secreta con Wanda Nara: "Venía los domingos a casa a..."

"Cuando recién me había mudado, Wanda venía los fines de semana y me ayudaba a ordenar, a limpiar. Buena onda. Copada", recordó, al describir cómo eran aquellos encuentros que compartían cuando todavía estaban lejos de la exposición mediática que marcaría sus vidas.

Sin embargo, el momento más explosivo llegó cuando Alejandro Cupitó recordó una de las tapas de revista más famosas de Wanda Nara, aquella en la que se hablaba de su supuesta virginidad, lanzándola a la popularidad. Su reacción al verla, según relató, fue de absoluta incredulidad por lo que conocía de su pasado juntos.

"Yo veía la tapa de la revista Wanda Nara virgen y yo me cagaba de risa. Yo decía, 'pará boludo, estuvo en casa'", lanzó, sin ocultar su sorpresa ante aquella publicación. De todas formas, el modelo hizo una aclaración importante sobre aquella portada y señaló que el título no había sido elegido por la propia Wanda, sino por Luis Ventura quien era el director periodístico de aquella revista.

Además, Cupitó contó que el buen vínculo con el entorno familiar de la mediática continuó con el paso de los años. "Con Nora, la mamá hablo, tengo buena onda. Con Zaira también, de hecho yo le presenté a Pancho Dotto", aseguró.

Al recordar aquella historia, el ex Susano también reconoció cuánto tiempo había pasado desde entonces. "Tanto tiempo que ni me acuerdo", concluyó sobre un romance juvenil que ahora volvió a quedar en el centro de la escena.

Por qué Sandra Mihanovich cuestionó el Martín Fierro de Wanda Nara y Nora Colosimo terminó dándole la razón

La polémica por el Martín Fierro de la Música que recibió Wanda Nara sigue sumando voces críticas. Esta vez, Sandra Mihanovich cuestionó la decisión de APTRA de premiar a la empresaria por su canción Bad Bitch en la categoría de tema viral. En medio de las repercusiones, Nora Colosimo también salió al cruce y manifestó su hartazgo por las constantes menciones a su hija.

Durante una entrevista en un programa de streaming, la cantante expresó su sorpresa por la distinción y apuntó contra el prestigio del galardón. “¿Premiar como canción viral del año 2023 a Wanda Nara? Y ella encima agradece diciendo 'a sus colegas'… El Martín Fierro es un premio muy codiciado, todos se lo quieren ganar, pero también muy desprestigiado del otro lado”, disparó. Y agregó, sin vueltas: “Es un poco mucho”.

Además, Mihanovich diferenció las distintas actividades profesionales de Wanda y aclaró que sus críticas no estaban dirigidas a la conductora. “Que sea influencer, que conduzca programas, bien. Ahora… Si quiere cantar que cante, el error no es de ella”, sostuvo.

Para reforzar su postura, la artista comparó la situación con el fútbol y señaló que todos pueden cantar, aunque eso no significa que deban recibir una distinción de semejante nivel. “Yo soy de las que piensa que todos podemos cantar, nadie se puede privar de hacerlo, pero es como darle el premio al mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán, aunque juegue regio”, ejemplificó.

Por su parte, Nora Colosimo coincidió con ese planteo durante su participación en LAM (América TV). “Wanda no es culpable, ella misma lo dice y yo coincido. No sé en qué se basaron, por qué una canción del 2023”, expresó. Finalmente, la madre de la conductora manifestó su cansancio ante las repercusiones y lanzó un contundente reclamo: “Basta de Wanda”.