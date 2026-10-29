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MUERTE E INVESTIGACIÓN

Caso Nancy Godoy: convocaron a un paro nacional docente tras el hallazgo de su cuerpo

CTERA convocó a una huelga nacional, acompañada de una jornada de duelo y movilizaciones. La medida se anunció después del hallazgo del cuerpo de la maestra rural de 52 años, que permanecía desaparecida desde hacía tres semanas.

Paro nacional docente por la muerte de Nancy Godoy en Corrientes. (Foto: archivo)

Paro nacional docente por la muerte de Nancy Godoy en Corrientes. (Foto: archivo)

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para este jueves en reclamo de justicia por la muerte de Nancy Estela Godoy, la maestra rural cuyo cuerpo fue encontrado en Corrientes después de 21 días de búsqueda. La medida estará acompañada por una jornada de duelo, movilizaciones y actividades públicas en distintas provincias.

Leé también Caso Nancy Godoy: uno por uno, quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente correntina
Ya son cinco los detenido en la causa por el femicidio de la docente correntina. (Foto: archivo).

La convocatoria se conoció pocas horas después de que los investigadores localizaran el cuerpo de la docente de 52 años en una zona de bañados del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. La causa tiene cinco detenidos, cuatro de ellos acusados de participar en el presunto crimen, mientras la Justicia espera los resultados de las pericias para establecer las circunstancias de la muerte.

Qué reclaman CTERA y los gremios docentes

El principal pedido de las organizaciones sindicales es justicia por la muerte de Nancy Godoy y el esclarecimiento de las circunstancias en las que desapareció mientras trabajaba en una escuela rural.

Sin embargo, la convocatoria también incorpora reclamos vinculados con las condiciones laborales de los docentes que cumplen funciones en establecimientos alejados de los centros urbanos. CTERA cuestionó la falta de protección y las dificultades que atraviesan quienes deben trasladarse por caminos rurales, permanecer lejos de sus hogares y trabajar en edificios con problemas de infraestructura.

“Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección”, sostuvo la organización.

El gremio exigió que tanto el Gobierno de Corrientes como las autoridades nacionales asuman sus responsabilidades en materia de seguridad y condiciones laborales. También reclamó recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las escuelas públicas, salarios adecuados y condiciones dignas para el personal educativo.

Entre las acciones previstas se encuentran movilizaciones, radios abiertas, conferencias de prensa y actos públicos en diferentes puntos del país.

Corrientes también tendrá un paro provincial y movilizaciones

En paralelo con la convocatoria nacional, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) anunció un paro provincial para este jueves.

La organización confirmó que la medida estará acompañada por jornadas de duelo laboral y escolar, además de manifestaciones en distintas localidades de la provincia.

Durante la tarde del miércoles, familiares, compañeros de trabajo, alumnos y vecinos marcharon por las calles de Esquina para exigir que se esclarezca su muerte. Los manifestantes también hicieron referencia a las dificultades que enfrentan los maestros rurales para trasladarse hasta las escuelas y desarrollar sus tareas en condiciones seguras.

Quién era Nancy Godoy, la docente rural encontrada muerta en Corrientes

Hallaron el cuerpo de Nancy Godoy.

Hallaron el cuerpo de Nancy Godoy.

Nancy Estela Godoy tenía 52 años y trabajaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro del departamento de Esquina.

Para llegar al establecimiento, debía recorrer aproximadamente 18 kilómetros desde su domicilio hasta la estancia El Curupí y luego continuar el trayecto a caballo durante varias horas. La escuela contaba con ocho alumnos y presentaba problemas edilicios que la docente había denunciado ante las autoridades educativas provinciales.

Entre las dificultades señaladas se encontraban el deterioro del mobiliario, problemas en los baños, humedad y falta de mantenimiento general. Debido al estado del establecimiento, Godoy no podía permanecer allí durante la noche y se alojaba en una vivienda cercana.

Su última comunicación conocida con la familia se produjo el 7 de octubre, cuando envió un mensaje en el que mencionó las dificultades que atravesaba en la escuela. La desaparición fue denunciada el 15 de octubre y dio lugar a un operativo de búsqueda que incluyó policías, drones y helicópteros.

Finalmente, su cuerpo fue encontrado el miércoles 28 de octubre, semisumergido en un sector de bañados ubicado a unos 2,5 kilómetros de la escuela.

Cinco detenidos por la muerte de Nancy Godoy: cómo sigue la investigación

Hallaron el cuerpo de Nancy Godoy.

Hallaron el cuerpo de Nancy Godoy.

La investigación judicial tiene cinco personas detenidas, aunque las acusaciones no son iguales para todos los sospechosos. Ireneo Antonio Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas están imputados por su presunta participación en el femicidio. Por su parte, Rosa Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón está detenido por falso testimonio.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes buscan reconstruir las últimas horas de la docente.

Los resultados de la autopsia y de las pericias genéticas serán fundamentales para determinar cómo murió Nancy Godoy y qué participación pudo haber tenido cada uno de los acusados.

En pocas palabras

  • Paro nacional docente: CTERA convocó a una huelga para este jueves 29 de octubre en reclamo de justicia por la muerte de Nancy Godoy.
  • Investigación en curso: Hay cinco detenidos en la causa; se esperan resultados de pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte.
  • Reclamos adicionales: La medida también busca visibilizar las precarias condiciones de las escuelas rurales y sus docentes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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