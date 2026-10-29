Sabrina Rojas reveló una jugosa anécdota que vivió cuando Flor Vigna estaba con Luciano Castro: "Mi cama de..."

"A mí me cae bien, fue madastra de mis hijos durante un tiempo. Al principio había una re buena relación y después pasaron algunas cositas que terminó media media. Tuvimos una charla larga y ahora todo bien", destacó.

Con total sinceridad, Sabrina Rojas recordó cómo fue aquel momento de la relación de su ex con Vigna: "Cuando Lu me dijo que estaba con Flor me dije: ‘¡Guau, qué potra, me encanta! Ella venía a casa y merendábamos todos juntos", precisó.

Los momentos que compartion Sabrina Rojas, Flor Vigna y Luciano Castro

Sabrina Rojas repasó en su relato los momentos familiares que compartió con Flor Vigna y Luciano Castro, que incluyeron una Navidad juntos, que evidenciaba la cordial relación que mantenían.

"Pasé una Navidad a la casa donde iba con mi exmarido, después él empezó a ir por supuesto con su novia y yo dejé de ir, pero una Navidad fui y me quedé a dormir ahí, todo", resaltó.

El momento más curioso fue cuando la conductora recordó cuando se quedaban a dormir todos en la casa de ella y en habitaciones separadas, cediendo ella hasta su propia cama.

"Flor durmió en un cuarto con Luciano y yo en el otro con mis hijos. O sea, había re buena onda al principio. ¡Cómo me va a dar celos si yo de mi exmarido me separé porque no me gustaba más!", aclaró Sabrina Rojas.

"Cuando nos separamos, durante cuatro años, los que nos íbamos de la casa éramos nosotros, al que le tocaba con los niños se quedaba en la casa para que los chicos no fueran y vinieran. Y él por supuesto iba con Flor y se quedaban a dormir en mi casa de toda la vida y en mi cama. Y yo iba con mi exnovio (el Tucu López) que también me quedaba a dormir, entonces a veces la señora que limpiaba no entendía, me decía: ¿este corpiño de quién es? Era una cosa muy moderna y muy espectacular", concluyó entre risas sobre la particular situación que se dio.