Sobrevivió a la tragedia de Once y a Cromañón: "Trato de seguir"

Respecto de la tragedia ferroviaria de Once, Valentino recordó: "Ese día iba a una entrevista de trabajo con mi papá. Le dije de ir al segundo vagón y él tiró: 'vamos al cuarto, mejor'".

"Cuando estábamos llegando a la estación de Once, me di cuenta que no paraba. Miré a mi viejo y ahí sentí el impacto. Se hizo como un acordeón y la gente quedó toda encimada", relató.

"Las dos cosas fueron muy impactantes en mi vida. Además, hace unos años se fue mi papá. Trato de seguir", expresó.

Valentino, por último, contó otro problema que arrastra consecuencia de sus experiencias. "Soy técnico en electrónica y no me dan trabajo. Al salir en todos lados y conocerse mi historia, no me llaman", concluyó.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de tragedia de Once pidieron Justicia en 11º aniversario

Sobrevivientes, familiares y amigos de la tragedia de Once volvieron a pedir hoy justicia por las 51 personas que murieron.jpg Sobrevivientes, familiares y amigos de la tragedia de Once volvieron a pedir hoy justicia por las 51 personas que murieron (Foto: Twitter Vilma Ripoll).

Sobrevivientes, familiares y amigos de la tragedia de Once volvieron a pedir hoy justicia por las 51 personas que murieron, entre ellas una embarazada, y las cerca de 800 que resultaron heridas a 11 años del choque del tren en la estación cabecera de la línea Sarmiento, a lo que sumaron un pedido por reparación y mejoras en el estado de los ferrocarriles.

"Justicia también es acción, es empatía desde y hacia otros casos similares. Justicia es memoria, justicia es que no se repita", dijo Paolo Menghini al leer el documento de familiares y víctimas de la tragedia de Once durante el acto.

Paolo es el padre de Lucas Menghini Rey (20), la última víctima fatal en ser hallada, casi 60 horas después del impacto.

El acto comenzó a las 8:32 en el andén 1 de la estación Once de la línea de tren Sarmiento y contó con la presencia de familiares y amigos que sostenían carteles con mensaje "Ju5t1cia", remeras con los rostros de los seres queridos que perdieron y bajo la conducción de periodista Gisela Busaniche

El siniestro ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando el tren chapa 16 de la línea Sarmiento, que circulaba desde el oeste del conurbano bonaerense, chocó contra los paragolpes de contención del andén 2, provocando la masacre.