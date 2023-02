Se cumplen 11 años de la tragedia de Once: 52 muertos y 3 juicios con sabor a poco

El accidente ferroviario conocido como la tragedia de Once conmocionó hace más de una década al país. Ocurrió en la mañana del miércoles 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, con un saldo de 51 personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada.