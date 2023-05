Su abuela volcó y cambió su vida para siempre: la historia de Gonzalo, quien necesita U$S23.000 para volver a caminar

el colo gonzalo.jpg

"Yo venía en el auto de adelante de él. Cuando lo veo, él hablaba, pero tenía todo el motor arriba de las piernas. Lo que yo no vi es que tenía contusión pulmonar", resume a A24.com Mariana Amato, la mamá de Gonzalo, que iba con su otra hija en el auto de adelante.

La historia de superación de Gonzalo

A su llegada al hospital, Gonzalo fue intubado y permaneció ocho días en estado crítico. Durante este tiempo, un médico le salvó la vida drenando su pulmón.

"Cuando él despierta a los 8 días, los médicos me dicen que Gonzalo tenía el fémur fracturado y la cadera astillada. Le hacían tomografías en la parte de arriba y le salían perfectas. Entonces ahí deciden que lo iban a operar, pero descubrieron que no movía las piernas", explica Mariana sobre el diagnóstico de su hijo y reafirma, "ahí le hacen una resonancia y figura una lesión medular a la altura de la T12".

colo saenz.jpg

Desde ese momento, Gonzalo experimentó problemas en el control de la vejiga y la sensibilidad en sus piernas se vio afectada.

Desde allí, fue derivado al Hospital Del Cruce donde lo operaron del fémur y permaneció un mes internado. Al salir, pasó otros cuatro meses en la clínica de rehabilitación.

colo saenz silla de ruedas.jpg

Después de pasar meses en la Clínica Santa Catalina, Gonzalo continuó su proceso de recuperación en un centro de Wilde, Argentina. "En los primeros meses de rehabilitación, Gonza logró controlar esfínteres", cuenta su mamá sobre sus avances.

"La cadera no la operaron porque en ese lugar estaba la lesión medular... No quise escuchar cuando los médicos explicaron el porqué no, se quedó mi marido. Todo lo que pasó, él lo superó. Con el tiempo empezó a tener sensaciones, a sentir, a costa de mucha rehabilitación y mucha garra. ¡No te imaginás las ganas que le mete!”, relató Mariana.

El viaje a México es la esperanza de Gonzalo

Aunque logró algunos avances, en el año 2022 su progreso se estancó en una meseta. Fue entonces cuando la familia comenzó a investigar alternativas y descubrió un tratamiento en México que implicaba la colocación de un neurotransmisor en la médula. Sin embargo, el centro médico argentino determinó que Gonzalo no era compatible para dicho tratamiento.

"Los médicos me dijeron que no me podían recomendar ese tratamiento porque es una ciencia no documentada, pero nosotros decidimos hacerlo. El tratamiento no tiene contraindicación, o le hacen efecto las células o no le hacen pero no te deja secuelas", agregó la mamá de "El Colo".

Después de agotar todos sus ahorros y recibir apoyo de su suegra y hermana, Mariana y su hijo Gonzalo viajaron a México en enero pasado. Desde entonces, el joven experimentó una mejora significativa.

"Con este tratamiento, Gonza recuperó la sensibilidad en las piernas, traba sus rodillas, siente el calor y el frío hasta la rodilla que antes no. Lo último que logró fue levantar el andador para caminar, eso quiere decir que está parado en él mismo", cuenta esperanzada Mariana.

Sin embargo, el tratamiento requiere de una nueva visita a México y tiene un costo significativo de 23.000 dólares, por lo que Gonzalo y su familia se encuentran en una carrera contra el tiempo para recaudar los fondos necesarios antes de julio.

Día a día, antes del viaje, buscan apoyo a través de diversas iniciativas, incluyendo donaciones y eventos solidarios, con la esperanza de cumplir su objetivo y permitir que Gonzalo continúe su tratamiento.

Hasta el momento llevan recaudado $4.262.755,60 por lo que les queda juntar la mitad restante y así poder emprender el viaje a México.

La vida de la familia después del accidente de Gonzalo

Mariana es maestra de Educación Especial en una escuela de Lanús y para costear el tratamiento necesitan de más ayuda. “Con mi sueldo de maestra cuesta mucho. Mi marido también trabaja y tenemos otros dos hijos que mantener. El tratamiento cuesta USD 23 mil, que no es tantísimo, pero sí lo es para los que somos laburantes”, agrega.

A pesar de todo, la familia Saenz nunca perdió las esperanzas: “Lo increíble es que apenas llegó lo hicieron pararse, fue asombros y muy emocionante verlo”, repite la madre.

Y cuenta del apoyo que recibe "El Colo" por parte de sus amigos. “Es increíble cómo lo apoyan, lo cuidan y alientan. Lo llevan para todos lados con la silla, lo hacen correr, bailar... ¡Son tremendos! ¡Le dan mucha fuerza!”, dice y recuerda que en julio de 2021, al recibir el alta, Gonzalo comenzó a pensar en volver a la escuela.

colo saenza camino a mexico.jpg

“Cursa en la Escuela San Martín de los Andes, de Lugano, y para agosto, cuando tenían que volver a clases presencial, me dijo que quería volver. Así que llamé y me dijeron que no había baños para discapacitados, pero que los directivos durante las vacaciones de invierno iban a trabajar para adaptar la escuela para él. Hicieron el baño y también una rampa en la vereda", cuenta.

Agradecida por el afecto que reciben, Mariana finaliza: “También tenemos cadena de oración por todos lados, mucha gente pide por él. Es impresionante la repercusión, la energía y las bendiciones de la gente. ¡Emociona mucho! Con tanta Fe pensando en él, ¿cómo no se va a recuperar?. Todos los días rezamos a las 19 horas donde nos encontremos, sea en el auto o en rehabilitación”.

bienvenido colo.jpg

¿Cómo ayudar a Gonzalo?

fuerzacolo.png