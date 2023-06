Tendencia: Las mayores ofertas laborales se encuentran en el mercado digital

De esta manera, el marketing online y las agencias de comunicación 360 se han multiplicado en la búsqueda de las marcas por conseguir un mejor posicionamiento y visualización. Palabras como Keywords, buyer persona, storytelling y brief, entre otras les dieron lugar a técnicas como branding y la escritura SEO, que ya forman parte del diccionario de las empresas actuales.

Así se generaron puestos laborales como Head Marketing, Community Manager, Chief Marketing Officer (CMO), Digital Content Manager, Digital Marketing Specialist, Social Media Manager., Community Manager, Digital Content Manager y Copywriters, entre otros talentos que agrupan estas compañías.

responsive_big_webp_K_1lt_ElBDwPm-SXC-CT2aYQRSY_yzZkxdXBspQkgpE.jpg La Inteligencia Artificial cerró puestos laborales, pero abrió nuevas oportunidades. (Foto: archivo)

El ranking de ofertas de trabajo lo lidera el marketing digital

De esta manera, esta etapa de las sociedades trae consigo oportunidades laborales innovadoras. En el 2023 los mejores puestos y las posiciones más buscadas se englobarán en el mundo del marketing digital, la big data y los negocios digitales, entre otros.

En un informe de Randstad sobre la demanda de trabajo en este presente, bajo estas condiciones, las necesidades pasan por poder contar con aptitudes para áreas como la ingeniería, las ventas y las especializaciones tecnológicas, como así también para entender cuáles son los conocimientos y requerimientos para ser tenidos en cuenta para el puesto.

Ingeniero de confiabilidad de sitio (SRE), responsable de desarrollo de ventas, de crecimiento, Data Engineer, Business Development Representative, Customer Success, Javascript Developer, User Experience Researcher, Selling Specialist y Selling Specialist, son algunos de los espacios más necesarios para el mundo de hoy.

No obstante, muchas de estas innovadoras organizaciones blandean en las formas y pese a tener un contacto más humano entre las personas a veces las condiciones de contratación no revisten gran formalidad, ya que según la nueva visión se nutren de profesionales y pagan honorarios y no sueldos, aunque sean una relación de dependencia encubierta.

Sin embargo, esa flexibilidad permite contar con varios trabajos al mismo tiempo y formar un perfil multiempleo, una tendencia que corre cada vez más, sobre todo en este contexto en donde los ingresos cada vez quedan más relegados ante la inflación.