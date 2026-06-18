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Tenía 47 años, iba a trabajar y una explosión cambió todo: quién era María Lucila Pagani

María Lucila Pagani tenía 47 años y una extensa carrera en el ámbito educativo. Viajaba como acompañante cuando sufrió el accidente con su teléfono.

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La docente cordobesa que murió tras sufrir quemaduras luego de que explotara su celular en el auto. (Foto: sociales.unc.edu.ar).

La docente cordobesa que murió tras sufrir quemaduras luego de que explotara su celular en el auto. (Foto: sociales.unc.edu.ar).

La muerte de María Lucila Pagani, una docente e investigadora de 47 años, generó una profunda conmoción en Córdoba y en toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La mujer falleció este jueves luego de permanecer varios días internada en grave estado tras sufrir un insólito accidente que fue provocado por la explosión de un celular mientras viajaba en auto hacia su trabajo.

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El hecho ocurrió el domingo por la noche sobre la ruta E-53. Pagani viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando, según las primeras pericias, explotó la batería de un teléfono celular que se encontraba cargándose dentro del vehículo. El estallido habría provocado que el conductor, un hombre de 43 años -que resultó ileso-, perdiera el control del auto y terminara chocando contra una alcantarilla a la altura del kilómetro 14.

Como consecuencia del impacto y de las llamas generadas tras la explosión, la docente sufrió graves quemaduras en las vías respiratorias y múltiples lesiones. Fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado, donde permaneció internada con asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y su muerte fue confirmada este jueves.

Conocida por todos como "Luli", María Lucila Pagani desarrolló una destacada trayectoria académica y profesional. Era graduada de Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA), contaba con un Magíster en Gestión Cultural Internacional de la Università di Genova, en Italia, y otro en Comunicación y Cultura Contemporánea del Centro de Estudios Avanzados de la UNC.

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Pagani viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando explotó la batería de un teléfono celular. (Foto: gentileza La Voz)

Pagani viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando explotó la batería de un teléfono celular. (Foto: gentileza La Voz)

Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba ocupaba un rol central. Se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, área que ayudó a fundar, y también trabajaba en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Además, integraba la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos, ejercía como docente en distintos niveles educativos y desarrollaba tareas de investigación.

Tras conocerse la noticia, compañeros, estudiantes y colegas compartieron sentidos mensajes para recordarla. Más allá de sus logros académicos, la describieron como una persona de enorme sensibilidad, compromiso y calidez humana.

Despedimos a Lucila, Luli, nuestra Lu, nuestra compañera, nuestra amiga. No queremos despedirla, queremos que siga estando”, expresaron en uno de los homenajes difundidos por sus colegas, quienes destacaron su templanza cotidiana, su capacidad para acompañar a los demás y una presencia que transmitía calma.

En otro emotivo mensaje recordaron su amor por la familia, las causas justas, la educación y los pequeños gestos cotidianos. “Era interesante trabajar con ella, era fácil trabajar con ella: era lindo, simple y sencillamente lindo”, señalaron, al destacar la forma en que construía vínculos y espacios de trabajo.

Otros compañeros la definieron como una mujer de “sonrisa dulce, andar delicado, eficiencia incomparable y enorme calidez”, además de remarcar su inteligencia, sensibilidad y compromiso permanente con quienes la rodeaban.

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En la Facultad de Ciencias Sociales se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales. (Foto: gentileza El Doce)

En la Facultad de Ciencias Sociales se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales. (Foto: gentileza El Doce)

El comunicado de despedida de la UNC

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC también emitió un comunicado oficial para despedirla. “Su aporte fue comprometido, responsable, amoroso e invalorable. Por su inconmensurable calidez y humanidad, esta jornada resulta profundamente dolorosa para toda nuestra comunidad”, señalaron desde la institución.

Además de expresar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, las autoridades universitarias dispusieron una jornada de duelo en homenaje a quien dejó una huella imborrable en las aulas, oficinas y espacios de construcción colectiva que transitó durante años.

La historia de María Lucila Pagani conmueve no solo por la inesperada tragedia que terminó con su vida, sino también por el legado humano y profesional que dejó entre quienes compartieron con ella el trabajo, la docencia y el compromiso con la educación pública.

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