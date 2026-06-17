La dolorosa sospecha del papá de Gaspi por la trágica muerte de su hijo: "Estoy convencido que..."

El youtuber Gaspi murió el domingo a los 23 años en un choque de helicópteros en Río de Janeiro donde también resultaron muertas otras personas, entre ellos el argentino Lucas Vignale.
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Ricardo Prim, padre de Gaspi, se refirió al accidente aéreo donde murió el youtuber en Río de Janeiro y planteó sus dudas sobre lo ocurrido.
El youtuber Gaspi murió el domingo a los 23 años en un choque de helicópteros en Río de Janeiro donde también resultaron muertas otras personas, entre ellos el argentino Lucas Vignale.
En declaraciones a Nelson Castro, Ricardo Prim, padre del youtuber contó que aún se está resolviendo la documentación para el traslado del cuerpo de su hijo de Brasil a Argentina y planteó sus dudas sobre el trágico accidente.
"Leíamos una sospecha que lo que pasó con su hijo podría haber sido un atentado", dijo el periodista. A lo que el padre de Gaspi sentenció: "Yo estoy convencido de eso". Sin embargo, evitó entrar en detalles: "Le voy a ser clarito Castro: yo de eso no voy a hablar ahora, solo voy a hablar de Gaspi".
"¿Hay alguna investigación judicial en Brasil dirigida en ese rumbo?", insistó el conductor de Radio Rivadavia. A lo que el padre del youtuber explicó: "No le voy a dar ninguna información, ya le dije que de eso no hablo".
Sobre Gaspi, Ricardo Prim comentó: "Mi hijo era una persona hermosa, muy creativo desde chiquito. Había toda una historia muy especial con él, que vivía en Buenos Aires y cada vez que nos encontrábamos nos divertíamos mucho".
"Era súper inteligente y muy buena persona. Muy humano, que no es poca cosa. Tengo un dolor inmenso, que nunca sentí, y eso que soy un tipo fuerte. Aparte es muy injusto de qué manera se dio en el mejor momento de su carrera", continuó conmovido.
E indicó: "Era mi nene y yo no tomaba magnitud de lo que generaba en la gente. Viene la gente y yo estoy mal, me desarmo. Una tristeza infinita y un dolor enorme: me va a ser muy difícil vivir sin Gaspi. Tengo otra hija, Camila, que está destruida también, se querían mucho. Mucho dolor".
"Iba a ser un gran director de cine e iba en ese sentido, por eso los videos que hacía", cerró el padre del conocido youtuber sobre la prometedora carrera que tenía Gaspi.
Trascendió uno de los últimos mensajes que envió el youtuber Gaspi antes de su muerte tras chocar el helicóptero donde viajaba en Río de Janeiro, Brasil.
El mismo fue compartido por el influencer mexicano Luisito Comunica, quien le mostró a sus seguidores los últimos audios que le envió Gaspi vía Instagram donde dejaba en claro su intención de conocerlo cuando estuviera en la Argentina para grabar contenido juntos y la admiración que tenía por su trabajo.
"Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento... Si volvés a Argentina, mandame un mensaje, no te olvides", le decía con afecto Gaspi.
A lo que el influencer agregó con profundo dolor sacudido por la triste noticia de su muerte: "El último mensaje que tengo de Gaspi. Ya nos cruzaremos. Descansa en paz, leyenda", indicó junto a emojis de corazonez rotos y palomas.