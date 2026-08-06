Las imágenes de la fuerte tormenta en Buenos Aires: calles inundadas, granizo y viento

La caída de granizo afectó distintos sectores del AMBA. Uno de los puntos más complicados fue la Avenida General Paz, donde la combinación de piedras de hielo y lluvias redujo la visibilidad y provocó dos accidentes de tránsito, uno a la altura de Parque Sarmiento y otro en Saavedra.

También se reportó granizo en barrios como Villa Urquiza, Puerto Madero y la zona de la avenida 9 de Julio, además de localidades bonaerenses como Villa Martelli, Wilde, Tigre y Junín.

Villa Celina, otra vez bajo el agua: vecinos denuncian que viven inundados cada vez que llueve

Villa Celina volvió a quedar entre las zonas más afectadas por el temporal que golpea al AMBA. Sobre la calle Avelino Díaz, en el partido de La Matanza, el agua alcanzó niveles que dejaron vehículos semisumergidos, complicaron la circulación y obligaron a los propios vecinos a organizarse para rescatar autos atrapados.

Los habitantes del barrio aseguran en diálogo con A24 que las inundaciones se repiten con cada lluvia. "Siempre es así. Cada vez que llueve se tapa todo", relató una mujer que esperaba el colectivo con un bebé en brazos, mientras la parada permanecía completamente anegada.

En medio del temporal, un grupo de vecinos ingresó al agua con sogas para sacar un vehículo que había quedado varado. Según contaron, no recibieron asistencia de las autoridades. "No hay ningún salvavidas, somos nosotros. No hay nadie, ni la Policía ni los bomberos", expresó uno de los hombres que participó del rescate.

Otra vecina afirmó que el problema lleva décadas sin resolverse. Señaló que las líneas de colectivo dejan de ingresar cuando la calle queda bajo el agua y que tampoco pueden acceder ambulancias.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

La temperatura máxima para este jueves alcanzará los 14°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 9°C. El pronóstico destaca la presencia de viento del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41km/h, y ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 69km/h, lo que incrementa la sensación de frío en toda la región.

Para el viernes, el SMN prevé una mejora significativa en las condiciones meteorológicas sobre el AMBA. El cielo permanecerá mayormente despejado y las probabilidades de lluvia se reducen a cero. Las marcas térmicas mostrarán un leve descenso, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C. El viento, aunque persistente desde el sur, disminuirá su intensidad y no se esperan ráfagas destacadas durante la jornada.

El fin de semana se perfila con continuidad de tiempo estable y temperaturas invernales. El sábado y el domingo se anticipan días soleados, con mínimas cercanas a los 4°C y máximas de 13°C. El viento se mantendrá del sector sur y las probabilidades de precipitaciones se mantienen en 0%, de acuerdo con la previsión oficial del Servicio Meteorológico Nacional.