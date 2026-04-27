Tenía 6 años, se tropezó con los cordones durante un recreo y el final fue trágico

El accidente ocurrió el viernes por la tarde en la Escuela N° 117 Islas Malvinas, ubicada en la zona sur de Rosario.

Según las primeras versiones, Luna corría en el patio durante el recreo cuando tropezó, aparentemente porque tenía los cordones desatados. La caída provocó que golpeara violentamente su cabeza contra un banco de cemento.

Tras el accidente, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Allí permaneció internada en estado crítico durante dos días, hasta que este domingo se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó una profunda conmoción en toda la comunidad educativa y en la ciudad.

escuela1.jpg_760710429 El cartel que pusieron en el frente de la escuela. (Alan Monzón/Rosario3)

El mensaje de la escuela

A raíz de la tragedia, la Escuela N° 117 Islas Malvinas suspendió las clases este lunes y declaró duelo institucional. "Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna", expresaron desde la institución en un comunicado.

Además, informaron que las actividades se retomarán el martes, con espacios de acompañamiento y contención para alumnos, docentes y familias.