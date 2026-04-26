El cine argentino está de luto. A los 82 años murió Adolfo Aristarain, uno de los realizadores más prestigiosos y admirados de habla hispana.
El realizador de clásicos como Martín (Hache), Un lugar en el mundo y Tiempo de revancha falleció a los 82 años. Su obra dejó una huella imborrable en el cine argentino y español.
Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino de "Un lugar en el mundo"
El cine argentino está de luto. A los 82 años murió Adolfo Aristarain, uno de los realizadores más prestigiosos y admirados de habla hispana.
Dueño de una filmografía, construyó una obra marcada por la profundidad de sus personajes y su mirada crítica sobre la sociedad.
A lo largo de su trayectoria, Adolfo Aristarain dirigió películas fundamentales como Martín (Hache), Un lugar en el mundo, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima y Roma.
Su cine se caracterizó por diálogos memorables, personajes complejos y una profunda sensibilidad narrativa.
Antes de convertirse en director, Aristarain pasó por prácticamente todos los roles de la industria cinematográfica.
Fue meritorio, sonidista, montador, ayudante de producción y de dirección. Incluso tuvo una aparición como actor en Dar la cara, dirigida por José Martínez Suárez.
Su vínculo profesional con Mario Camus y con la guionista Kathy Saavedra resultó decisivo en la construcción de su estilo.
Las películas de Aristarain contaron con interpretaciones inolvidables de figuras como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.
Con ellos construyó algunas de las escenas más recordadas del cine en español.
Aunque no filmó en las últimas dos décadas, nunca se consideró retirado.
Trabajaba en una ambiciosa película sobre Astor Piazzolla, proyecto que quedó inconcluso tras problemas de salud y las dificultades de financiamiento.
En 2019 fue sometido a una compleja operación cardíaca que marcó sus últimos años.
En 2023, la Academia de Cine de España le otorgó la Medalla de Oro en reconocimiento a toda su trayectoria.
En aquella ceremonia, dejó una reflexión que resume su concepción artística: el cine, para él, era una manera de exponer el alma.