El frío intenso llegó a CABA y sus alrededores: cómo seguirá el tiempo y la térmica esta semana

Alertas del SMN en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para amplias zonas de la provincia de Buenos Aires. Las advertencias están vinculadas principalmente a los fuertes vientos y al marcado descenso térmico, con riesgo de heladas en varias localidades.

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Las autoridades recomendaron extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Cómo seguirá el tiempo: el pronóstico para el fin de semana largo

El martes continuará el ambiente frío. En la Ciudad, la mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 20°C. La estabilidad atmosférica dominará la jornada, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvia.

El miércoles llegará un leve alivio térmico. La máxima trepará hasta los 23°C, aunque las mañanas seguirán siendo frescas y persistirá el riesgo de heladas en zonas rurales.

Para el jueves, se espera una jornada agradable, con temperaturas entre 9°C y 22°C y cielo parcialmente soleado.

El viernes, feriado por el Día del Trabajador, volverá a sentirse el ingreso de aire frío. La mínima caerá nuevamente a 7°C y la máxima no superará los 14°C, acompañada por vientos del sur de moderada intensidad.

Ya el sábado, el panorama mejorará con una recuperación térmica: se prevén temperaturas entre 12°C y 20°C, sin lluvias y con viento rotando al norte.

Heladas en la región pampeana

Más allá del AMBA, el núcleo del aire frío se expandirá por gran parte del centro del país. Se esperan mínimas cercanas a 0°C en sectores de La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y el oeste bonaerense.