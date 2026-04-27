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El frío intenso llegó a CABA y sus alrededores: cómo seguirá el tiempo y la térmica esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó de un frente frío, qué ingresó este domingo a la noche, con mínimas cercanas a los 2 grados y vientos que podrían alcanzar los 90 km/h.

El frío intenso llegó a CABA y alrededores: cómo seguirá el tiempo esta semana

El frío intenso llegó a CABA y alrededores: cómo seguirá el tiempo esta semana

El otoño ya se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este lunes 27 de abril comenzó con temperaturas por debajo de los 7°C, en una de las mañanas más frías de las últimas semanas. Sin embargo, el alivio llegará progresivamente durante los próximos días, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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La irrupción del aire polar comenzó a sentirse con fuerza desde el domingo por la tarde, cuando un frente frío desplazó el aire templado hacia el noreste del país.

Este lunes, la máxima en la Ciudad de Buenos Aires alcanzará apenas los 18°C. La baja humedad y los vientos del sur potenciarán la sensación térmica durante las primeras horas del día.

En el interior bonaerense, las temperaturas fueron todavía más bajas, con registros cercanos a los 2°C en sectores rurales del sur y oeste provincial.

Alertas del SMN en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para amplias zonas de la provincia de Buenos Aires. Las advertencias están vinculadas principalmente a los fuertes vientos y al marcado descenso térmico, con riesgo de heladas en varias localidades.

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Las autoridades recomendaron extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Cómo seguirá el tiempo: el pronóstico para el fin de semana largo

  • El martes continuará el ambiente frío. En la Ciudad, la mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 20°C. La estabilidad atmosférica dominará la jornada, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvia.
  • El miércoles llegará un leve alivio térmico. La máxima trepará hasta los 23°C, aunque las mañanas seguirán siendo frescas y persistirá el riesgo de heladas en zonas rurales.
  • Para el jueves, se espera una jornada agradable, con temperaturas entre 9°C y 22°C y cielo parcialmente soleado.
  • El viernes, feriado por el Día del Trabajador, volverá a sentirse el ingreso de aire frío. La mínima caerá nuevamente a 7°C y la máxima no superará los 14°C, acompañada por vientos del sur de moderada intensidad.
  • Ya el sábado, el panorama mejorará con una recuperación térmica: se prevén temperaturas entre 12°C y 20°C, sin lluvias y con viento rotando al norte.

Heladas en la región pampeana

Más allá del AMBA, el núcleo del aire frío se expandirá por gran parte del centro del país. Se esperan mínimas cercanas a 0°C en sectores de La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y el oeste bonaerense.

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