Quilmes: un nene de 8 años está con muerte cerebral luego de que se le cayera encima un arco de handball
El menor se habría trepado sobre la estructura que se desplomó golpeando su cabeza. El hecho ocurrió en el polideportivo de Argentino de Quilmes.
Una tragedia conmociona a la comunidad de Quilmes., ya que un niño de 8 años permanece internado con muerte cerebral luego de un accidente ocurrido el martes por la noche en una cancha polideportiva del colegio Nazareth, donde participaba de una actividad recreativa. El menor se habría trepado sobre la estructura de un arco de handball que se desplomó golpeándolo fuertemente.
El menor, alumno de la institución y jugador de básquet infantil del club Argentino de Quilmes, fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte tras sufrir un golpe severo en la cabeza. Según se informó, durante una actividad grupal, uno de los chicos intentó treparse a un arco de handball, cuya estructura no estaba fijada al piso y terminó cayendo sobre él.
El golpe en la región occipital del cráneo provocó un traumatismo craneoencefálico grave, con hemorragia otorrinofaríngea y paro cardiorrespiratorio. En la guardia, los profesionales realizaron estudios tomográficos que detectaron lesiones intracraneales y hemorragia interna. Durante la atención, el niño también presentó un cuadro abdominal agudo, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencia que resultó exitosa.
Pese a los esfuerzos del equipo médico, el cuadro del menor se agravó y, tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad“El Cruce” de Florencio Varela para recibir asistencia especializada. Allí permanece internado con diagnóstico de muerte cerebral. El caso generó una profunda consternación entre familiares, amigos y la comunidad educativa, que siguen con preocupación su evolución.
Investigación y medidas de prevención
La Fiscalía de Quilmes inició actuaciones para establecer si hubo negligencia en la seguridad de las instalaciones del colegio Nazareth y del club donde ocurrió el accidente. En tanto, especialistas subrayan la necesidad de revisar las medidas de anclaje y control de estructuras deportivas en escuelas y clubes, a fin de evitar nuevas tragedias.
Un antecedente reciente en Cipolletti
El accidente recuerda a otro hecho ocurrido semanas atrás en Cipolletti (Río Negro), donde un niño de 10 años murió tras un episodio similar en el club Pillmatún. En aquella oportunidad, el menor se colgó del travesaño de un arco metálico sin fijación al suelo, que cayó sobre su cabeza.
Pese a los intentos de reanimación, el chico falleció camino al hospital Pedro Moguillansky, y el caso derivó en una investigación judicial. La Liga Deportiva Confluencia suspendió todas las fechas del fin de semana en señal de duelo.