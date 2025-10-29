Quilmes: un nene de 8 años está con muerte cerebral luego de que se le cayera encima un arco de handball

el-menor-estaba-jugando-con-sus-amigos-cuando-el-arco-le-cayo-encima-foto-municipalidad-de-avellaneda-KOEVB3DKZBFQ5PMNT24ANYG3AU El menor estaba jugando con sus amigos cuando el arco le cayó encima. (Foto: Municipalidad de Avellaneda)

Investigación y medidas de prevención

La Fiscalía de Quilmes inició actuaciones para establecer si hubo negligencia en la seguridad de las instalaciones del colegio Nazareth y del club donde ocurrió el accidente. En tanto, especialistas subrayan la necesidad de revisar las medidas de anclaje y control de estructuras deportivas en escuelas y clubes, a fin de evitar nuevas tragedias.

Un antecedente reciente en Cipolletti

El accidente recuerda a otro hecho ocurrido semanas atrás en Cipolletti (Río Negro), donde un niño de 10 años murió tras un episodio similar en el club Pillmatún. En aquella oportunidad, el menor se colgó del travesaño de un arco metálico sin fijación al suelo, que cayó sobre su cabeza.

Pese a los intentos de reanimación, el chico falleció camino al hospital Pedro Moguillansky, y el caso derivó en una investigación judicial. La Liga Deportiva Confluencia suspendió todas las fechas del fin de semana en señal de duelo.