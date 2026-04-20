Quién era el profesor brasileño que apareció muerto en Buenos Aires tras una semana desaparecido

Quién era Danilo Neves Pereira

Oriundo de Brasil, Pereira tenía una formación académica consolidada. Se había graduado en Letras en la Universidad Federal de Goiás (UFG)y también había obtenido un máster en esa institución. Durante más de una década se desempeñó como docente en el Centro de Idiomas de esa casa de estudios.

Se había instalado en Buenos Aires hacía seis meses con la intención de avanzar en su desarrollo profesional. Según relató su amigo, Diego Machado, a un medio brasileño, recientemente había conseguido un puesto estable en una institución de enseñanza de inglés, además de brindar tutorías. Lo describió como una persona “extremadamente responsable” y “fácil de hacer amigos”, además de estar “financieramente organizado”.

La última comunicación con sus allegados ocurrió el 14 de abril, cuando envió un mensaje por WhatsApp en el que compartía la ubicación de un joven de nacionalidad chilena que había conocido a través de una aplicación de citas. A partir de ese momento dejó de responder, lo que generó preocupación entre sus contactos.

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Durante la búsqueda, surgieron versiones contradictorias. Un amigo contó que, al intentar ubicarlo, la policía se presentó en el edificio donde vivía con una orden judicial, pero el encargado indicó que ya no residía allí. Esa situación generó dudas entre sus conocidos, que continuaron difundiendo su foto en redes sociales para obtener información.

El impacto de la noticia se sintió tanto en su círculo personal como en los espacios en los que se había desarrollado. Desde la comunidad educativa en Goiás hasta allegados en Buenos Aires se sumaron a los mensajes de despedida. También lo hizo el colectivo drag del que formaba parte bajo el nombre artístico ZELDA, que lo recordó por su impronta cultural y su compromiso con el arte. “Siempre agudos en sus actuaciones que trajeron mucha cultura brasileña y usaron arte de arrastre para hacer política. ¡Ese fue el icónico ZELDA! Y así es como te recordaremos, como nuestro Guiás BombShell. ¡Descansa en el poder, amigo mío! ”, indicaron.

Mientras avanza la investigación, la familia inició los trámites para la repatriación del cuerpo a Brasil, con asistencia consular y el acompañamiento de su entorno cercano. Las autoridades indicaron que se mantendrán abiertos los canales oficiales para brindar información a sus allegados y concluir el proceso administrativo del caso.