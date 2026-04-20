Quién era el profesor brasileño que apareció muerto en Buenos Aires tras una semana desaparecido

La Policía de la Ciudad confirmó en las últimas horas la identificación del cuerpo de Danilo Neves Pereira, un brasileño de 35 años que era profesor de inglés y residía en la Ciudad de Buenos Aires. Su entorno lo buscaba desde hacía una semana.
Se trata de Danilo Neves Pereira, de 35 años, quien había sido reportado como desaparecido. Murió en el hospital Ramos Mejía por una descompensación y no hay indicios de un hecho de inseguridad.
La Policía de la Ciudad confirmó en las últimas horas la identificación del cuerpo de Danilo Neves Pereira, un brasileño de 35 años que era profesor de inglés y residía en la Ciudad de Buenos Aires. Su entorno lo buscaba desde hacía una semana.
La denuncia por averiguación de paradero había sido presentada por un amigo ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17, luego de perder contacto con el profesor el martes 14 de abril. Según ese testimonio, el último mensaje indicaba que se encontraba en su departamento de la Avenida de Mayo al 700, en pleno centro porteño.
De acuerdo con fuentes oficiales, el docente había fallecido el 15 de abril en el hospital Ramos Mejía como consecuencia de una descompensación psicotrópica por consumo de cocaína. Su cuerpo permanecía sin identificar en la morgue del centro de salud hasta que las autoridades lograron establecer su identidad.
En base a los primeros elementos reunidos en la causa, no surgieron indicios de un hecho de inseguridad y se investiga como un episodio de índole privada. No obstante, el expediente continúa abierto en la fiscalía interviniente para completar las actuaciones correspondientes.
Quién era Danilo Neves Pereira
Oriundo de Brasil, Pereira tenía una formación académica consolidada. Se había graduado en Letras en la Universidad Federal de Goiás (UFG)y también había obtenido un máster en esa institución. Durante más de una década se desempeñó como docente en el Centro de Idiomas de esa casa de estudios.
Se había instalado en Buenos Aires hacía seis meses con la intención de avanzar en su desarrollo profesional. Según relató su amigo, Diego Machado, a un medio brasileño, recientemente había conseguido un puesto estable en una institución de enseñanza de inglés, además de brindar tutorías. Lo describió como una persona “extremadamente responsable” y “fácil de hacer amigos”, además de estar “financieramente organizado”.
La última comunicación con sus allegados ocurrió el 14 de abril, cuando envió un mensaje por WhatsApp en el que compartía la ubicación de un joven de nacionalidad chilena que había conocido a través de una aplicación de citas. A partir de ese momento dejó de responder, lo que generó preocupación entre sus contactos.
Durante la búsqueda, surgieron versiones contradictorias. Un amigo contó que, al intentar ubicarlo, la policía se presentó en el edificio donde vivía con una orden judicial, pero el encargado indicó que ya no residía allí. Esa situación generó dudas entre sus conocidos, que continuaron difundiendo su foto en redes sociales para obtener información.
El impacto de la noticia se sintió tanto en su círculo personal como en los espacios en los que se había desarrollado. Desde la comunidad educativa en Goiás hasta allegados en Buenos Aires se sumaron a los mensajes de despedida. También lo hizo el colectivo drag del que formaba parte bajo el nombre artístico ZELDA, que lo recordó por su impronta cultural y su compromiso con el arte. “Siempre agudos en sus actuaciones que trajeron mucha cultura brasileña y usaron arte de arrastre para hacer política. ¡Ese fue el icónico ZELDA! Y así es como te recordaremos, como nuestro Guiás BombShell. ¡Descansa en el poder, amigo mío! ”, indicaron.
Mientras avanza la investigación, la familia inició los trámites para la repatriación del cuerpo a Brasil, con asistencia consular y el acompañamiento de su entorno cercano. Las autoridades indicaron que se mantendrán abiertos los canales oficiales para brindar información a sus allegados y concluir el proceso administrativo del caso.