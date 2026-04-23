El nuevo ingreso de los jubilados: cuánto paga ANSES en mayo

Entre ellas se incluyen:
- Pensiones No Contributivas (PNC)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Esto significa que millones de personas verán actualizado su ingreso en mayo, en línea con la inflación.
Cuánto se cobra en mayo con el aumento confirmado
Con el nuevo ajuste ya integrado al sistema, los montos base (sin bono) y los totales estimados (con refuerzo) quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima:
- Haber base: $393.250,17
- Con bono: $463.250,17
- Jubilación máxima:
- PNC Madres de 7 hijos:
- Haber base: $393.250,17
- Con bono: $463.250,17
- PUAM:
- Haber base: $314.600,12
- Con bono: $384.600,12
- PNC por invalidez o vejez:
- Haber base: $275.275,12
- Con bono: $345.275,12
Estos valores reflejan el impacto combinado de la movilidad y el refuerzo, que en muchos casos representa una parte significativa del ingreso total.
El rol del bono: quiénes lo cobran completo
Un punto clave dentro del esquema es el bono de $70.000, que no se paga de la misma manera para todos.
- Quienes cobran la mínima lo reciben completo
- En haberes superiores, el bono se paga de forma proporcional
- El objetivo es garantizar un piso de ingresos
Esto significa que el refuerzo actúa como un complemento que se ajusta según el nivel de ingresos del beneficiario.
Por qué mayo es un mes clave para jubilados
Cada actualización por movilidad genera expectativa, pero en este caso se suma el impacto del bono, lo que eleva el ingreso final.
Para quienes cobran la mínima, el salto de $393.000 a más de $463.000 implica una diferencia concreta en el poder de compra, especialmente en un contexto donde los precios siguen en movimiento.
Calendario de pagos ANSES mayo 2026
Como todos los meses, ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar el cobro y evitar aglomeraciones.
Jubilados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Jubilados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Este esquema se mantiene mes a mes, con posibles ajustes en caso de feriados o fines de semana.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
Para saber exactamente cuándo se cobra, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social.
Desde allí se puede:
- Ver la fecha exacta de pago
- Consultar el lugar de cobro
- Revisar el detalle del haber
También es posible hacerlo a través de la app oficial o por teléfono.