El nuevo ingreso de los jubilados: cuánto paga ANSES en mayo

Entre ellas se incluyen:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Esto significa que millones de personas verán actualizado su ingreso en mayo, en línea con la inflación.

Cuánto se cobra en mayo con el aumento confirmado

Con el nuevo ajuste ya integrado al sistema, los montos base (sin bono) y los totales estimados (con refuerzo) quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: Haber base: $393.250,17 Con bono: $463.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,22

PNC Madres de 7 hijos: Haber base: $393.250,17 Con bono: $463.250,17

PUAM: Haber base: $314.600,12 Con bono: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez: Haber base: $275.275,12 Con bono: $345.275,12



Estos valores reflejan el impacto combinado de la movilidad y el refuerzo, que en muchos casos representa una parte significativa del ingreso total.

Calendario_ANSES

El rol del bono: quiénes lo cobran completo

Un punto clave dentro del esquema es el bono de $70.000, que no se paga de la misma manera para todos.

Quienes cobran la mínima lo reciben completo

En haberes superiores, el bono se paga de forma proporcional

El objetivo es garantizar un piso de ingresos

Esto significa que el refuerzo actúa como un complemento que se ajusta según el nivel de ingresos del beneficiario.

Por qué mayo es un mes clave para jubilados

Cada actualización por movilidad genera expectativa, pero en este caso se suma el impacto del bono, lo que eleva el ingreso final.

Para quienes cobran la mínima, el salto de $393.000 a más de $463.000 implica una diferencia concreta en el poder de compra, especialmente en un contexto donde los precios siguen en movimiento.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

Como todos los meses, ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar el cobro y evitar aglomeraciones.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

viernes 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Este esquema se mantiene mes a mes, con posibles ajustes en caso de feriados o fines de semana.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Para saber exactamente cuándo se cobra, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social.

Desde allí se puede:

Ver la fecha exacta de pago

Consultar el lugar de cobro

Revisar el detalle del haber

También es posible hacerlo a través de la app oficial o por teléfono.