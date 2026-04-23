En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Racing
¿CHICANA OCULTA?

Independiente presentó su tercera camiseta: el guiño histórico y la ¿sutil cargada? a Racing

Independiente lanzó oficialmente su tercera indumentaria para la temporada 2026. Entre el regreso de un escudo de 1905 y un video con figuras del plantel, los fanáticos no tardaron en encontrar un mensaje oculto dedicado a Racing.

Independiente presentó su tercera camiseta: el guiño histórico y la ¿sutil cargada? a Racing

Independiente sigue de estreno. Tras la reciente alegría en el derbi de Avellaneda, el club anunció oficialmente su tercera camiseta para lo que resta de la temporada 2026. Sin embargo, lo que comenzó como un lanzamiento comercial se transformó rápidamente en tendencia debido a una sutil chicana dirigida a Racing que los hinchas no tardaron en detectar.

Leé también Independiente le ganó a Racing 1-0 en una nueva edición del Clásico de Avellaneda
Independiente le ganó a Racing 1-0 en una nueva edición del Clásico de Avellaneda. 
Imagenes notas A24 - 2026-04-23T143219.530

La presentación se realizó este 23 de abril, una elección de fecha que para los simpatizantes del "Rey de Copas" no fue azarosa. Muchos vincularon el día con el número "23", cifra que representa la diferencia de partidos a favor que Independiente mantiene en el historial del clásico, ventaja que se profundizó hace pocas semanas tras el triunfo 1-0 con gol de Gabriel Ávalos.

Cómo es el nuevo diseño de la tercera camiseta de Independiente

Para esta edición, la institución decidió abandonar el color negro de temporadas anteriores para apostar por una indumentaria predominantemente azul con detalles blancos. Este modelo busca conectar con las raíces más profundas de la entidad, apelando a la memoria emotiva de sus seguidores.

El rasgo más distintivo de la prenda es su escudo cuadrado con las siglas Independiente Foot-Ball Club. Se trata del primer emblema oficial adoptado por la institución en 1905, año en que se conformó su primera comisión directiva. Con este gesto, el club busca homenajear su identidad original y resaltar su rica historia centenaria.

Qué jugadores participaron del lanzamiento y cuándo se estrena

El spot publicitario contó con la presencia de piezas clave del equipo que conduce Gustavo Quinteros. Los encargados de lucir el nuevo modelo ante las cámaras fueron Santiago Montiel, Juan Fedorco, Facundo Valdez y Matías Abaldo, quienes protagonizaron el video que ya circula en las plataformas oficiales del club.

Los hinchas no tendrán que esperar mucho para ver la nueva indumentaria en acción. El estreno oficial será este viernes a las 17:00, cuando Independiente visite a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza. Será una oportunidad inmejorable para que el equipo intente ratificar su buen presente estrenando una casaca que, desde el primer minuto, ya generó ruido en Avellaneda por su carga simbólica e histórica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Independiente Racing
Notas relacionadas
Se tatuó por error el escudo de Independiente con las siglas G.A.Y. y recibió amenazas: "Es lo más estúpido que hice"
Boca e Independiente empataron 1-1 en La Bombonera por el Torneo Apertura
Alarma en Barcelona: Lamine Yamal salió lesionado y preocupa su presencia en el Mundial 2026

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar