Independiente presentó su tercera camiseta: el guiño histórico y la ¿sutil cargada? a Racing

Qué jugadores participaron del lanzamiento y cuándo se estrena

El spot publicitario contó con la presencia de piezas clave del equipo que conduce Gustavo Quinteros. Los encargados de lucir el nuevo modelo ante las cámaras fueron Santiago Montiel, Juan Fedorco, Facundo Valdez y Matías Abaldo, quienes protagonizaron el video que ya circula en las plataformas oficiales del club.

Los hinchas no tendrán que esperar mucho para ver la nueva indumentaria en acción. El estreno oficial será este viernes a las 17:00, cuando Independiente visite a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza. Será una oportunidad inmejorable para que el equipo intente ratificar su buen presente estrenando una casaca que, desde el primer minuto, ya generó ruido en Avellaneda por su carga simbólica e histórica.