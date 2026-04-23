El ingreso que pocos conocen: AUH + Alimentar pueden superar $550.000

1 hijo: $113.028,24

$113.028,24 2 hijos: $226.056,48

$226.056,48 3 hijos: $339.084,72

$339.084,72 4 hijos: $452.112,96

$452.112,96 5 hijos: $565.141,20

En el caso de hijos con discapacidad, los montos son más elevados:

Monto bruto: $460.044,10

$460.044,10 Monto neto (con retención): $368.035,28

Este esquema implica que una parte del dinero queda retenida durante el año y se libera más adelante, siempre que se cumplan los requisitos de salud y educación.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

El caso que dispara el ingreso: más de $562.999 en mayo

Uno de los escenarios que más impacto genera es el de una familia con dos hijos, uno de ellos con discapacidad, que además percibe la Tarjeta Alimentar.

En ese caso, el ingreso mensual se compone así:

Hijo con discapacidad (neto): $368.035,28

$368.035,28 Segundo hijo: $113.028,24

$113.028,24 Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

El total alcanza los:

$562.999,52 en mayo de 2026

Se trata de uno de los montos más altos dentro del esquema de asignaciones, resultado de la combinación de beneficios.

Tarjeta Alimentar: sin cambios pero clave en el total

Aunque no tuvo actualización reciente, la Tarjeta Alimentar sigue siendo un componente fundamental en el ingreso de las familias.

Los montos se mantienen en:

1 hijo: $52.250

$52.250 2 hijos: $81.936

$81.936 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

El rol de la Libreta AUH en el ingreso anual

Un punto clave que muchas familias pasan por alto es el impacto del 20% retenido. Ese dinero no se pierde: se acumula y se paga una vez que se presenta la Libreta AUH.

Este trámite certifica:

Controles de salud

Vacunación

Escolaridad

Al completarlo, se libera un monto adicional que puede representar una suma importante a fin de año.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en mayo

Como todos los meses, ANSES organiza el calendario de pagos según la terminación del DNI.

El cronograma de AUH comienza en la segunda semana de mayo y avanza de forma progresiva:

Arranca con DNI terminados en 0

Continúa día a día hasta completar el número 9

Para conocer la fecha exacta, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social.

Allí también se puede verificar: