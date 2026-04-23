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El ingreso que pocos conocen: AUH + Alimentar pueden superar $550.000

Con el aumento del 3,38% en la AUH y los montos sin cambios de la Tarjeta Alimentar, algunas familias pueden superar los $550.000 en mayo. Cómo se compone el ingreso y quiénes acceden a este total.

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Con el nuevo ajuste aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, mayo de 2026 llega con aumentos en la AUH y sin cambios en los montos de la Tarjeta Alimentar. Esta combinación permite que algunas familias alcancen ingresos mensuales elevados, especialmente en casos donde hay hijos con discapacidad.

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El incremento del 3,38%, en línea con la inflación medida por el INDEC, impacta directamente en los montos de la Asignación Universal por Hijo, que se actualizan automáticamente. En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes desde 2024, lo que facilita calcular con precisión cuánto se cobra este mes.

AUH con aumento: cuánto se cobra en mayo 2026

Con la actualización aplicada, los montos de la AUH se liquidan con el esquema habitual: ANSES retiene el 20% del total, que luego se recupera al presentar la Libreta AUH.

Esto deja los siguientes valores netos mensuales:

  • 1 hijo: $113.028,24
  • 2 hijos: $226.056,48
  • 3 hijos: $339.084,72
  • 4 hijos: $452.112,96
  • 5 hijos: $565.141,20

En el caso de hijos con discapacidad, los montos son más elevados:

  • Monto bruto: $460.044,10
  • Monto neto (con retención): $368.035,28

Este esquema implica que una parte del dinero queda retenida durante el año y se libera más adelante, siempre que se cumplan los requisitos de salud y educación.

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El caso que dispara el ingreso: más de $562.999 en mayo

Uno de los escenarios que más impacto genera es el de una familia con dos hijos, uno de ellos con discapacidad, que además percibe la Tarjeta Alimentar.

En ese caso, el ingreso mensual se compone así:

  • Hijo con discapacidad (neto): $368.035,28
  • Segundo hijo: $113.028,24
  • Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

El total alcanza los:

$562.999,52 en mayo de 2026

Se trata de uno de los montos más altos dentro del esquema de asignaciones, resultado de la combinación de beneficios.

Tarjeta Alimentar: sin cambios pero clave en el total

Aunque no tuvo actualización reciente, la Tarjeta Alimentar sigue siendo un componente fundamental en el ingreso de las familias.

Los montos se mantienen en:

  • 1 hijo: $52.250
  • 2 hijos: $81.936
  • 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

El rol de la Libreta AUH en el ingreso anual

Un punto clave que muchas familias pasan por alto es el impacto del 20% retenido. Ese dinero no se pierde: se acumula y se paga una vez que se presenta la Libreta AUH.

Este trámite certifica:

  • Controles de salud
  • Vacunación
  • Escolaridad

Al completarlo, se libera un monto adicional que puede representar una suma importante a fin de año.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en mayo

Como todos los meses, ANSES organiza el calendario de pagos según la terminación del DNI.

El cronograma de AUH comienza en la segunda semana de mayo y avanza de forma progresiva:

  • Arranca con DNI terminados en 0
  • Continúa día a día hasta completar el número 9

Para conocer la fecha exacta, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social.

Allí también se puede verificar:

  • Lugar de cobro
  • Monto exacto a percibir
  • Detalle de liquidación

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