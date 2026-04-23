Alerta por protesta inédita en los aeropuertos: qué vuelos se verán afectados

La ausencia de información meteorológica impacta de manera directa en la planificación de vuelos, ya que los pronósticos son esenciales para evaluar condiciones en pista, definir rutas y garantizar la seguridad operativa.

Más de 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados por el temporal Más de 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados por el temporal. (Foto: gentileza Ciudadano News)

Como consecuencia, podrían registrarse demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones, especialmente en las primeras horas del día.

Desde el gremio señalaron que la medida busca visibilizar el rol central que cumplen los trabajadores en la producción de datos meteorológicos.

Advirtieron que los pronósticos y alertas dependen de un flujo continuo de observación y procesamiento, y que cualquier interrupción afecta la calidad, precisión y confiabilidad de la información.

El impacto no se limita al transporte aéreo: también alcanza a actividades productivas, navegación y sistemas de prevención de riesgos, que dependen de datos actualizados para la toma de decisiones.

El conflicto por los despidos

La protesta se enmarca en un proceso de reducción de personal que, según los trabajadores, compromete la capacidad operativa del organismo.

Sostienen que la baja de contratos no solo afecta la dinámica interna, sino también la continuidad de las mediciones necesarias para sostener el sistema meteorológico nacional.

En ese contexto, no descartan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas, que podrían incluir un paro de 24 horas o acciones prolongadas.