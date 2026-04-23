Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llevarán adelante este viernes un inédito apagón informativo que implicará la suspensión total de pronósticos y alertas oficiales durante siete horas.
La medida de fuerza se da en el marco de un conflicto por el despido de 140 empleados y busca visibilizar el rol que cumplen los trabajadores en la generación de información meteorológica.
Alerta por protesta inédita en los aeropuertos: qué vuelos se verán afectados
Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llevarán adelante este viernes un inédito apagón informativo que implicará la suspensión total de pronósticos y alertas oficiales durante siete horas.
La medida se da en el marco de un conflicto por el despido de 140 empleados y podría tener consecuencias directas en la operación aérea.
El apagón informativo se extenderá entre las 5 y las 12, un período clave para la actividad aerocomercial. Durante ese lapso, no se difundirán datos en ninguno de los canales oficiales, incluidas plataformas digitales.
La ausencia de información meteorológica impacta de manera directa en la planificación de vuelos, ya que los pronósticos son esenciales para evaluar condiciones en pista, definir rutas y garantizar la seguridad operativa.
Como consecuencia, podrían registrarse demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones, especialmente en las primeras horas del día.
Desde el gremio señalaron que la medida busca visibilizar el rol central que cumplen los trabajadores en la producción de datos meteorológicos.
Advirtieron que los pronósticos y alertas dependen de un flujo continuo de observación y procesamiento, y que cualquier interrupción afecta la calidad, precisión y confiabilidad de la información.
El impacto no se limita al transporte aéreo: también alcanza a actividades productivas, navegación y sistemas de prevención de riesgos, que dependen de datos actualizados para la toma de decisiones.
La protesta se enmarca en un proceso de reducción de personal que, según los trabajadores, compromete la capacidad operativa del organismo.
Sostienen que la baja de contratos no solo afecta la dinámica interna, sino también la continuidad de las mediciones necesarias para sostener el sistema meteorológico nacional.
En ese contexto, no descartan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas, que podrían incluir un paro de 24 horas o acciones prolongadas.