ofelia-fernandez-acuñaescuelas.png

Al respecto, Fernández disparó este miércoles en la red social: "Acuña ofrece denuncias a los padres, ninguneos a los estudiantes, policías apretando, pero 0 respuestas a los problemas que le plantean".

Y agregó: "Ni a las viandas basura, ni a los techos que se caen, ni nada. Sos ministra de educación hermana, resolvé algo o hacete panelista".

Toma de escuelas: estudiantes del Carlos Pellegrini colocaron un candado en el portón de ingreso

El centro de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (CECaP), decidió tomar el colegio este martes y pasar la noche dentro del establecimiento sin dejar que entre ni salga nadie. Con ese objetivo, los jóvenes pusieron un candado al portón de ingreso bajo la consigna: “Estamos en lucha porque Larreta no escucha”.

Micaela Gûera de Souza, titular de CECaP y estudiante de 5to año de la institución, explicó que cuando los alumnos deciden tomar el edificio, “todas las autoridades deben retirarse”.

“En el Pelle (SIC) tenemos un portón que se cierra con un candado y lo suelen tener los trabajadores no docentes. Al no contar con eso y por una cuestión de seguridad, nosotros compramos y tenemos uno propio, porque de noche no se puede salir del colegio”, expresó.

En declaraciones radiales, la joven sostuvo que los estudiantes pasaron la noche dentro del colegio. Precisó que las puertas fueron cerradas a la 11 de la noche y, por lo tanto, nadie puede entrar ni salir. "Firmamos un acta en la que nos comprometemos a cuidar el colegio", aclaró.

“No puede entrar ninguna autoridad y ningún adulto sin previo aviso. Es una decisión nuestra, nosotros los invitamos a entrar. Si no, nadie puede. La medida de fuerza es sin autoridades, tomada por y para les estudiantes (SIC)”, reiteró de Souza.

Toma de escuelas: el descargo del Pellegrini tras la toma de alumnos

En un comunicado, las autoridades del colegio Carlos Pellegrini expresaron su malestar por la toma del establecimiento y aseguraron que no se pueden hacer cargo "de la integridad de los estudiantes ni de sus acciones" durante el lapso que dure la toma en cuestión.

Allí, remarcan que ante los hechos los padres son responsables de sus hijos y no la institución: "Considerando la responsabilidad del deber parental de su cuidado, son las familias las garantes por la integridad de los mismos y sus actos", expresaron.

Ante el cierre del colegio por parte de los estudiantes, desde hace varios días las autoridades informaron que se decidieron suspender todas las actividades académicas y administrativas, las cuales serán restablecidas cuando se levante la toma.

Pese al desconcierto, y de no idear con la toma, indicaron en el comunicado que se mantendrán en constante diálogo con el Centro de Estudiantes para “intercambiar las notificaciones y novedades que surjan en la misma”.