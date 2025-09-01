En vivo Radio La Red
Tormenta
Santa Rosa
CASI 300 MILÍMETROS

Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas, más de 120 evacuados y destrozos en varias provincias

La tormenta golpeó con fuerza a Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con registros que superaron los 300 milímetros en algunas localidades.

La tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con una fuerza inusual este fin de semana y dejó tras su paso un saldo de inundaciones, evacuados y graves destrozos en varias provincias. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza fueron las zonas más castigadas, con registros de lluvia que en algunos casos superaron los 100 milímetros en pocas horas y picos extraordinarios de hasta 329,5 mm en la localidad cordobesa de Cruz Alta.

Leé también Tormenta de Santa Rosa: el SMN lanzó alertas en 16 provincias por lluvias, nevadas, tormentas y vientos
El SMN lanzó alertas en 16 provincias por lluvias, nevadas, tormentas y vientos. 

En total, más de 120 personas debieron ser evacuadas en distintos puntos del país. Mendoza y el sudeste de Córdoba concentran la situación más crítica, con precipitaciones históricas, caída de granizo y anegamientos que llevaron a activar planes de emergencia.

GzsSBLOXMAAyVve

En Mendoza, Defensa Civil informó que se evacuó a más de 100 personas por los serios daños ocasionados por el temporal. Se contabilizaron más de 270 incidentes, entre ellos árboles derribados, casas inundadas y cortes de rutas. El granizo de gran tamaño golpeó además a los productores agrícolas, generando cuantiosas pérdidas.

El panorama en Córdoba también es alarmante. En Cruz Alta, en apenas 24 horas cayeron 330 milímetros, lo que obligó a declarar la emergencia hídrica. Unas 30 familias recibieron asistencia y se reportaron evacuaciones en Los Surgentes (11 personas), Marcos Juárez (9) y Luque (dos grupos familiares).

En Santa Fe, la localidad de María Teresa quedó prácticamente bajo el agua tras recibir 290 milímetros de lluvia en un solo día. Varias familias debieron dejar sus casas, aunque las autoridades confirmaron que no hubo heridos.

En la provincia de Buenos Aires, la tormenta también dejó estragos, con calles y barrios inundados, rutas cortadas y complicaciones en el conurbano y en el noroeste provincial, aunque sin evacuados confirmados. En Villa Celina, partido de La Matanza, los vecinos denunciaron que la zona quedó convertida en un lodazal, mientras que en Carlos Casares las intensas precipitaciones afectaron tanto a áreas urbanas como rurales.

1756731817589

A pesar de que la cantidad de evacuados en Mendoza es la más alta, en Córdoba preocupa la persistencia del agua en campos y zonas bajas, lo que podría empeorar el escenario en los próximos días.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras el paso del frente de tormenta el tiempo comenzará a estabilizarse. Desde este lunes se espera una mejora progresiva en el centro y norte del país, con jornadas soleadas y temperaturas en aumento hacia mediados de semana.

De todos modos, especialistas remarcan que la gran cantidad de agua acumulada en suelos y cursos fluviales seguirá generando complicaciones en los próximos días, especialmente en áreas rurales y sectores bajos.

La tormenta de Santa Rosa de este año quedará registrada como una de las más intensas de las últimas décadas, con cifras históricas de lluvia y miles de damnificados. Si bien el alivio climático llegará en breve, la emergencia hídrica obliga a mantener la atención inmediata y refuerza la necesidad de obras de infraestructura a largo plazo.

