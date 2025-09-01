Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA y que día harán 2 grados

Sin embargo, la estabilidad será efímera, ya que a partir del jueves ingresará un frente de aire frío que modificará el panorama climático. Se prevé nubosidad variable durante la mañana, con un aumento hacia la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a descender de manera significativa, registrándose una mínima de 4° y una máxima de 15°.

El viernes se perfila como la jornada más fría de la semana, con cielo parcialmente nublado y un rango térmico que irá desde los 2° hasta los 13°. Esta baja de temperatura marcará un contraste notable con los días anteriores, y se espera que genere un ambiente más fresco y seco en la región.