Actualidad
Santa Rosa
AMBA
Pronóstico del tiempo

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA y que día harán 2 grados

La llegada de las precipitaciones se dieron luego de lo que había sido una semana con temperaturas agradables, casi primaverales, en la Ciudad y alrededores, con máximas que rondaron en los 20 grados.

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo siguen las lluvias y el pronóstico semanal en Buenos Aires

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo siguen las lluvias y el pronóstico semanal en Buenos Aires

La tormenta de Santa Rosa se mantiene presente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al inicio de esta semana, generando lluvias y fuertes tormentas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la llegada de estas precipitaciones interrumpe una etapa con temperaturas agradables, casi primaverales, que se registró en los últimos días. Durante esa jornada anterior, las máximas rondaron los 20 grados y las mínimas no tocaron la cifra de un dígito, ofreciendo una sensación térmica templada tanto en la ciudad como en el conurbano.

Leé también Santa Rosa de Lima: por qué se la celebra el 30 de agosto y qué oración se hace para pedir su protección
Patrona de América, Perú y Filipinas, Santa Rosa de Lima es venerada por su vida de oración, penitencia y entrega a los más necesitados. Su festividad se conmemora el 30 de agosto en gran parte de América Latina.

El SMN advirtió que las condiciones meteorológicas inestables se extienden a varias provincias del país, manteniendo alertas amarillas en Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y en toda el AMBA. Estas alertas buscan alertar sobre posibles inconvenientes provocados por tormentas, lluvias intensas, ráfagas de viento y acumulación de agua en zonas urbanas.

Pronóstico detallado para la semana

CLIMA

El lunes comenzó con tormentas fuertes durante la madrugada, que luego se transformaron en lluvias más moderadas durante la mañana. El SMN prevé que las condiciones mejoren a partir de la tarde, con cielo nublado y mayormente nublado. La temperatura mínima registrada será de 12° y la máxima alcanzará los 16°.

Para el martes se anticipa un alivio, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 8° y 17°. Las condiciones estables continuarán el miércoles, cuando se espera un cielo parcialmente cubierto durante todo el día, con un rango térmico de 8° a 19°.

Sin embargo, la estabilidad será efímera, ya que a partir del jueves ingresará un frente de aire frío que modificará el panorama climático. Se prevé nubosidad variable durante la mañana, con un aumento hacia la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a descender de manera significativa, registrándose una mínima de 4° y una máxima de 15°.

El viernes se perfila como la jornada más fría de la semana, con cielo parcialmente nublado y un rango térmico que irá desde los 2° hasta los 13°. Esta baja de temperatura marcará un contraste notable con los días anteriores, y se espera que genere un ambiente más fresco y seco en la región.

