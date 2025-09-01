Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA y que día harán 2 grados

La tormenta de Santa Rosa se mantiene presente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al inicio de esta semana, generando lluvias y fuertes tormentas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la llegada de estas precipitaciones interrumpe una etapa con temperaturas agradables, casi primaverales, que se registró en los últimos días. Durante esa jornada anterior, las máximas rondaron los 20 grados y las mínimas no tocaron la cifra de un dígito, ofreciendo una sensación térmica templada tanto en la ciudad como en el conurbano.