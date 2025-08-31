Tormenta de Santa Rosa: el SMN advierte acumulados históricos y ráfagas extremas

El efecto no será solo la lluvia: las ráfagas de viento podrían superar los 100 km/h en zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, lo que abre la posibilidad de caídas de árboles, voladuras de techos y complicaciones en el transporte. En el centro-oeste bonaerense, el acumulado de precipitaciones podría alcanzar los 120 mm en menos de 24 horas, un nivel que puede derivar en anegamientos urbanos y crecidas de arroyos.

Qué significa una ciclogénesis y por qué preocupa

Para el público en general, el término ciclogénesis puede sonar lejano. Sin embargo, en la práctica implica la formación acelerada de tormentas de gran magnitud, capaces de combinar lluvias intensas, ráfagas violentas y cambios abruptos en la presión atmosférica.

Los meteorólogos destacan que este proceso, cuando ocurre con rapidez y en áreas extensas, genera impactos similares a los de un ciclón extratropical. En otras palabras: no se trata de una lluvia pasajera, sino de un sistema de tormentas con efectos que se sienten en distintos puntos del país de manera simultánea.

La reiteración del fenómeno en menos de 15 días encendió las alertas. “Lo que estamos viendo es un escenario de repetición que no es común en Argentina. La sucesión de ciclogénesis puede potenciar los riesgos porque las zonas afectadas aún no terminaron de drenar el agua de las lluvias previas”, explicaron desde el SMN.

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿a qué hora se larga el agua? Hay alerta amarilla por tormentas: ¿a qué hora se larga el agua?

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia?

El clima lluvioso se extenderá hasta la tarde del lunes, con chaparrones. Por la noche del lunes, se espera un cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia.

Santa Rosa y la fuerza de la tradición

Más allá de la ciencia, el fenómeno lleva un nombre que todos los años resuena en la memoria colectiva: Tormenta de Santa Rosa. La tradición indica que, hacia el 30 de agosto —día de Santa Rosa de Lima, patrona de América—, suelen producirse tormentas de consideración.

El origen de esta creencia se remonta al siglo XVII, cuando Lima, la capital del entonces Virreinato del Perú, estaba bajo amenaza de un ataque pirata. Según la leyenda, Santa Rosa se refugió en el convento de Nuestra Señora del Rosario junto a otras mujeres de la ciudad y oró intensamente.

Las plegarias habrían desatado una tormenta de tal magnitud que los corsarios neerlandeses desistieron de desembarcar. Desde entonces, cada final de agosto, el recuerdo de ese episodio se mezcla con la observación empírica: en esa época del año, los cambios estacionales suelen traer tormentas fuertes en el cono sur.

SANTA-ROSA-DE-LIMA

Posibles consecuencias y medidas de precaución

El fenómeno de este domingo preocupa por varios motivos. En primer lugar, porque se esperan precipitaciones acumuladas en pocas horas, lo que puede provocar inundaciones repentinas en áreas urbanas y rurales.

En segundo lugar, porque las ráfagas de viento podrían tener efectos destructivos en la infraestructura: caída de postes de luz, complicaciones en las rutas y afectación del suministro eléctrico.

Las autoridades recomiendan a la población: