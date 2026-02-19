En vivo Radio La Red
Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana y manifestantes intentaron lo mismo en el Puente Pueyrredón

El corte provocó demoras y tensión en la autovía. También se registraron protestas en el acceso al Puente Pueyrredón. En el Acceso Oeste, las Fuerzas Federales desalojan a manifestantes en el día del paro general de la CGT.

Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana y manifestantes intentaron lo mismo en el Puente Pueyrredón. (Foto: captura A24)

El conflicto por el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate escaló este jueves. Trabajadores despedidos y agrupaciones sociales protagonizaron un corte en la autopista Panamericana, a la altura de la calle Uruguay, en el ramal Tigre mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la jornada de paro nacional convocada por la CGT y otros sectores sindicales.

Cerca de las 8:30, luego de negociar con las autoridades, los trabajadores despedidos primero habilitaron un carril para el tránsito en sentido a Capital Federal. Minutos después, toda la traza fue liberada.

La protesta comenzó en horas de la mañana, cuando columnas de manifestantes que habían concentrado previamente en la planta industrial de Fate, ubicada en Virreyes, avanzaron hacia la autopista y bloquearon totalmente la circulación. La medida generó un caos vehicular en uno de los accesos más transitados del conurbano bonaerense, obligando a los conductores a desviarse por la colectora.

Los automovilistas manifestaron su malestar con bocinazos y gritos ante la imposibilidad de continuar su viaje hacia la Capital Federal. Mientras tanto, en el lugar se vivían momentos de tensión, con discusiones entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que buscaban ordenar el tránsito.

La Policía impidió un corte en el Puente Pueyrredón

También se registraron cortes en la subida de la Autopista Buenos Aires - La Plata, y en el acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde los manifestantes se enfrentaron con la Policía.

Los efectivos de la fuerza federal quedaron cara a cara con los militantes de las organizaciones sociales. La situación fue controlada y se liberó el tránsito.

Un corte en medio del paro nacional de la CGT

El bloqueo de la Panamericana se produjo en un contexto de movilizaciones y cortes simultáneos por el paro general de la CGT en distintos puntos del país. Sin embargo, la cercanía del conflicto de Fate le dio a la protesta una relevancia especial, ya que la empresa anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de más de 900 trabajadores.

La elección del lugar no fue casual. El corte se instaló a pocos metros de otras fábricas y zonas industriales, lo que generó un fuerte impacto en la actividad económica de la región. Además, la medida buscó visibilizar el reclamo en una de las arterias más importantes del país.

Según relataron los manifestantes, la decisión de protestar en la autopista responde a la necesidad de hacer visible el drama social que atraviesan cientos de familias tras el anuncio del cierre de la compañía.

“Todo lo que ustedes tienen lo hizo un trabajador. No nos pueden decir que no podemos protestar. Nos cerraron la fábrica y nos dejaron en la calle”, expresó uno de los empleados frente a los medios.

Testimonios de trabajadores y reclamos contra la reforma laboral

Durante la protesta, los trabajadores despedidos de Fate compartieron su angustia y preocupación por el futuro. Muchos de ellos aseguraron que se enteraron del cierre de la empresa de manera abrupta, mediante correos electrónicos enviados en la madrugada.

“Nos avisaron de un día para otro. A las dos de la mañana empezaron a llegar los mensajes. No podemos resistir esta situación”, señaló un manifestante.

El reclamo no solo estuvo centrado en el conflicto puntual con la empresa, sino que también incluyó críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. “Estamos en un paro activo contra esta reforma que consideramos esclavista. Queremos defender cada puesto de trabajo y cada derecho conquistado”, afirmó otro de los trabajadores.

