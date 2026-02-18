El Gobierno buscará sancionar la reforma laboral en Diputados en medio del paro de la CGT

La convocatoria a la sesión quedó ratificada en un escenario de fuerte confrontación entre el Gobierno y los sindicatos agrupados en la CGT, que llamaron a un paro general de 24 horas para mañana en rechazo a la reforma laboral.

Será la cuarta huelga dirigida contra la administración de Javier Milei y contará con la adhesión plena de los gremios del transporte. La decisión refleja un giro hacia una postura más dura del sindicalismo, que hasta ahora buscaba introducir modificaciones al proyecto oficial mediante negociaciones entre dirigentes y funcionarios.

No habrá colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, ratificó hoy su acompañamiento al paro de la CGT tras gestiones directas durante el fin de semana. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, expresó el dirigente sindical, lo que a priori garantiza la interrupción de los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia en todo el país.

"La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral", expresó el sindicato en un comunicado.

Además, justiciaron que la medida "se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad".

"El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa", planteó.

Por último, completaron: "La UTA considera que, frente a este contexto, el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte".



Por su parte, los choferes de colectivos que forman parte de la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA) fueron intimados por los directivos de la compañía a presentarse en los puestos de trabajo.

Las únicas líneas que entonces circularán con normalidad son las de la empresa DOTA.

No habrá trenes

La Fraternidad, gremio que nuclea a los trabajadores de los trenes, fue uno de los primeros gremios en adherirse al paro. Incluso, Omar Maturano, fue uno de lo primeros en apoyar el paro de la CGT.

En ese contexto, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) informó que la entidad acatará plenamente la decisión adoptada por la CGT y que los gremios que integran su estructura garantizarán el cese total de actividades en el sector durante la jornada del paro.

“La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando un paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros”, expresaron desde la organización.

Por su parte, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente.

La advertencia del Gobierno

Pese a adherir al paro de la CGT, el Gobierno intimó a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de esa decisión por estar vigente una conciliación obligatoria en el sector.

El Ministerio de Capital Humano informa que, a través de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, llamó a ambos sindicatos a "abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar" porque, según plantearon, violan a las "normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite".

Ambos gremios se encuentran en procesos de discusión de paritaria en los que se dictó una conciliación obligatoria.

No habrá subtes

Otro de los gremios en plegarse a la medida fue la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP-Metrodelegados), que rechazaron la "reforma laboral que intenta imponer el gobierno de Javier Milei".

Subte: comenzaron los trabajos de refacción en la línea D.

"No se trata de modernización sino de quita de derechos a las y los trabajadores", consideró el sindicato y remarcó que con la aprobación de la reforma se "pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador", tras llamar a un paro por 24 horas.

Y completaron: "No podemos permitir que avance la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores".

No habrá vuelos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) también confirmó su adhesión a la medida de fuerza a través de un comunicado.

vuelos-cancelados-aerolineas-argentinas-paro-aeronauticos-controladores-aereos

"Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga", indicaron.