Tembló Mar del Plata: cómo fue el sismo de 4,9 grados que afectó a la Costa Atlántica

Sucedió minutos después de las 8 de la mañana y se sintió con fuerza en variadas partes de la ciudad. El epicentro se ubicó entre Miramar y Chapadmalal, a 21 kilómetros mar adentro del Océano Atlántico Sur.

Un sismo de magnitud 4,9 se registró este jueves por la mañana en Mar del Plata y fue percibido con mayor intensidad en edificios del microcentro y en barrios del sur de la ciudad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 8.16 y tuvo su epicentro a unos 30 kilómetros de Miramar, en una zona comprendida entre esa localidad y Chapadmalal, sobre el nivel del mar.

El organismo precisó que la magnitud fue de 4,9 en la escala de Richter, un valor considerado inusual para la región, caracterizada por una sismicidad baja.

El fenómeno fue advertido principalmente por personas que se encontraban en edificios en altura, donde el temblor se sintió con mayor intensidad debido al efecto de amplificación estructural. En el microcentro marplatense se reportaron movimientos breves pero notorios que generaron sorpresa entre trabajadores y residentes.

En barrios del sur como Los Acantilados y Playa Serena, vecinos señalaron haber escuchado un “ruido subterráneo” previo al movimiento. Pese a la conmoción inicial, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños materiales de consideración en la infraestructura pública.

Desde la Dirección de Defensa Civil local se activaron los protocolos de monitoreo inmediatamente después del evento. También se registraron algunas autoevacuaciones preventivas en edificios cercanos a la zona de Plaza Colón, aunque la situación se normalizó pocos minutos después.

Fuentes municipales indicaron que se mantuvo contacto con organismos nacionales para corroborar los datos técnicos del sismo y llevar tranquilidad a la población.

