Tembló Mar del Plata: cómo fue el sismo de 4,9 grados que afectó a la Costa Atlántica

alerta-del-instituto-de-prevencion-W5ESRHO4HBCYTM5IAPXRQ2ZC24

En barrios del sur como Los Acantilados y Playa Serena, vecinos señalaron haber escuchado un “ruido subterráneo” previo al movimiento. Pese a la conmoción inicial, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños materiales de consideración en la infraestructura pública.

Desde la Dirección de Defensa Civil local se activaron los protocolos de monitoreo inmediatamente después del evento. También se registraron algunas autoevacuaciones preventivas en edificios cercanos a la zona de Plaza Colón, aunque la situación se normalizó pocos minutos después.

alerta-del-instituto-de-prevencion-W5ESRHO4HBCYTM5IAPXRQ2ZC24

Fuentes municipales indicaron que se mantuvo contacto con organismos nacionales para corroborar los datos técnicos del sismo y llevar tranquilidad a la población.