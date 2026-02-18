Conflicto en Fate: la Justicia ordenó el desalojo de la planta y crece la tensión con los trabajadores

El tribunal avaló las evidencias reunidas, que incluyen la rotura del alambrado perimetral, daños en los accesos, ocupación de sectores como la terraza y resistencia a abandonar el lugar por parte de al menos 16 personas.

El cierre de la fábrica y el origen del conflicto

El dictamen judicial destacó que la empresa había comunicado días antes la decisión de cesar todas las actividades en la planta. Según el documento, la compañía notificó a los trabajadores y aseguró que pagaría las indemnizaciones correspondientes conforme a la ley.

Ante el cese de operaciones y el clima de conflictividad, la firma reforzó la seguridad privada para prevenir intrusiones o posibles enfrentamientos. Desde la empresa advirtieron que el escenario podía derivar en protestas por parte de despedidos y del gremio.

El conflicto laboral se profundizó en las últimas horas, con trabajadores que permanecen en el interior del predio en reclamo de la continuidad laboral y la apertura de una negociación.

La postura del gremio y el reclamo de los empleados

El sindicalista Alejandro Crespo afirmó que los trabajadores continúan dentro de la fábrica a la espera de respuestas. “Los trabajadores que somos parte de la planta estamos esperando que nos den una tarea. No hemos tenido contacto con una orden de desalojo que hayamos podido visualizar. Solo nos indicaron desde la policía si podíamos retirarnos”, sostuvo.

Además, advirtió que el eventual desalojo podría generar mayor conflicto. “Sería un hecho escandaloso que, ante una situación tan grave, ahora venga la policía a impedirnos ejercer el derecho mínimo de reclamar por nuestros puestos de trabajo”, señaló.

Luego de la decisión de la empresa y la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno.

En esa línea, Crespo remarcó que los trabajadores buscan una instancia de negociación para evitar el cierre definitivo. “Si esa es la forma en que van a resolver los problemas, primero tendrán que corrernos de la fábrica y después de las calles. Nosotros seguimos esperando una negociación que permita una solución”, agregó.

Un conflicto que escala y preocupa

El escenario mantiene en alerta a las autoridades, ante la posibilidad de un operativo de desalojo que podría generar tensión. Mientras tanto, los trabajadores sostienen el reclamo dentro del predio y anticipan que continuarán las protestas.

El conflicto en Fate se convirtió en uno de los focos sindicales más importantes de las últimas semanas y reavivó el debate sobre el futuro de la industria, el empleo y las políticas laborales en la Argentina.

En medio del paro general convocado por la CGT y del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el desenlace de la situación en la planta de San Fernando podría marcar el rumbo de nuevas negociaciones y protestas en el sector.