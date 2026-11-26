Lo que debía ser el comienzo de una estadía de descanso terminó en una tragedia. Graciela, fue rescatada del mar en estado inconsciente y no logró recuperarse pese a los esfuerzos de los bañistas, los efectivos de Prefectura y los profesionales médicos.

Junto a su hermano, Graciela tenía tres locales gastronómicos. Otro de los emprendimientos de la víctima era un salón de fiestas en su ciudad natal llamado “Atenas”.

La pareja de la mujer sobrevivió al mismo accidente en la playa. (Foto: Facebook de Dayub).

La investigación de la Fiscalía uruguaya

La investigación quedó en manos del fiscal de turno de Maldonado, Sebastián Robles, quien dispuso las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el episodio y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que la pareja tuviera dificultades para salir del agua.

Entre las medidas previstas se encuentran la reconstrucción de lo sucedido y la toma de declaraciones a las personas que participaron del rescate o presenciaron la emergencia.

También deberán establecerse las condiciones del mar en ese momento y si existieron factores relacionados con las corrientes u otras circunstancias que pudieron haber provocado el accidente.

Graciela Mayer tenía tres locales gastronómicos a su cargo en Viale, Entre Ríos. (Foto: gentileza Nuevazona)

La noticia tuvo repercusión en Entre Ríos, especialmente en Viale, la localidad de donde era oriunda Graciela Mayer. Fue su hermano el que dio alguno de los pocos detalles que se conocen sobre la tragedia. “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía", relató su hermano Fabián.

Ahora viene una sucesión de trámites para que el cuerpo de la mujer regresa a Viale, en Entre Ríos. Allí será velada y enterrada. Pero falta tiempo, porque la justicia uruguaya debe terminar con sus actuaciones y luego proceder al mecanismo para su repatriación. Por eso, la familia publicó un comunicado de agradecimiento y de información sobre el duro momento que viven y la incertidumbre de cuándo podrá ser, finalmente, el velatorio y el entierro.

El aviso de agradecimiento de la familia. (Foto: Facebook de la familia Mayer).

"Ante las numerosas consultas recibidas, la familia de Graciela Mayer quiere informar que lamentablemente falleció como consecuencia de un accidente ocurrido en la República Oriental del Uruguay", publicaron los seres queridos de la mujer fallecida en redes.

"Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina. Por este motivo, todavía no es posible confirmar la fecha y el horario del velatorio, que se llevará a cabo en la ciudad de Viale una vez que se concrete su traslado", explicaron.

Sobre el final del mensaje, agradecieron "profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil".