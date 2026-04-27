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Un camión chocó en la autopista, cayó un cartel y murió un policía en Flores

El cartel se desprendió tras el choque de un camión contra la contención de la autopista y cayó sobre el oficial, que estaba en servicio. El conductor fue demorado minutos después.

El cartel cayó desde la Autopista 25 de Mayo tras el choque de un camión y aplastó al oficial en servicio. (Foto: archivo).

El cartel cayó desde la Autopista 25 de Mayo tras el choque de un camión y aplastó al oficial en servicio. (Foto: archivo).
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El hecho se produjo cuando un camión perdió el control y chocó contra la contención metálica de la autopista, lo que provocó el desprendimiento de la estructura. El cartel cayó desde varios metros de altura y golpeó al oficial, que se encontraba en servicio en una comisaría cercana, en la esquina de Membrillar y Teniente Coronel Recuero.

imagen street view

Tras el impacto, el conductor del camión continuó su marcha sin detenerse. Minutos después, fue localizado y demorado por efectivos de la Policía de la Ciudad, que habían sido alertados sobre lo ocurrido.

Según informaron fuentes del caso, el camionero fue interceptado a la altura de Boedo.

Tragedia en Santa Fe

Una tragedia sacudió el domingo 12 de abril a Santa Fe , cuando una familia murió en un violento choque mientras se dirigía a un torneo de fútbol infantil.

El accidente ocurrió cerca de las 10 en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín. Por causas que aún se investigan, la camioneta en la que viajaban impactó contra un camión.

Como consecuencia del brutal choque, murieron dos adultos y dos nenes, de 1 y 6 años.

Las víctimas eran oriundas de Carlos Pellegrini y se dirigían a San Martín de las Escobas para participar de un certamen infantil llamado “Cachorritos”.

El único sobreviviente fue un chico de 7 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe. Según fuentes policiales, permanece internado pero fuera de peligro.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada. A pesar de la gravedad del hecho, el tránsito no fue interrumpido por completo y circuló de manera asistida mientras trabajaban en el lugar bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos policiales.

La noticia generó una fuerte conmoción en toda la región, especialmente en el ambiente del fútbol infantil del departamento San Martín.

En ese contexto, la Liga Departamental de Fútbol San Martín decidió suspender la totalidad de la fecha 6, que debía disputarse este domingo.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”, expresaron a través de un comunicado.

Clubes, dirigentes y familias también manifestaron su dolor en redes sociales, sumándose a los mensajes de acompañamiento.

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