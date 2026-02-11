En vivo Radio La Red
Policiales
Cuerpo
Ensenada
Conmoción

Horror: macabro descubrimiento al costado de la autopista

El cadáver fue visto por efectivos que patrullaban la zona y aún no pudo ser identificado. Trabajan bomberos y peritos para determinar qué ocurrió.

El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en una laguna ubicada a metros del AeroClub de La Plata, en el kilómetro 52 de la Autopista La Plata - Buenos Aires, a la altura de la localidad de Ensenada. El hallazgo activó un operativo en la zona y se inició una investigación para establecer las circunstancias del hecho.

Según informaron fuentes oficiales, el descubrimiento se produjo cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje advirtieron la presencia de un cuerpo sumergido en el agua, a pocos metros de la orilla. De inmediato, se dio aviso a los equipos de emergencia.

Personal de bomberos y rescatistas montó un operativo para retirar el cadáver del lugar, mientras que agentes de la Policía Bonaerense y peritos de la Policía Científica comenzaron a trabajar en la escena.

De acuerdo con los primeros datos, el hombre ya se encontraba sin vida al momento del hallazgo y aún no fue identificado. Vestía ropa y zapatillas, indicaron fuentes vinculadas al caso.

Fuentes del caso informaron que esperarán la autopsia para determinar si la muerte se debió a causas naturales, un accidente o alguna otra circunstancia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 8 de La Plata, en turno, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien ordenó la autopsia correspondiente para determinar si el fallecimiento obedeció a causas naturales, un accidente o a otra circunstancia.

