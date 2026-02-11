Horror: macabro descubrimiento al costado de la autopista

Fuentes del caso informaron que esperarán la autopsia para determinar si la muerte se debió a causas naturales, un accidente o alguna otra circunstancia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 8 de La Plata, en turno, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien ordenó la autopsia correspondiente para determinar si el fallecimiento obedeció a causas naturales, un accidente o a otra circunstancia.

Apareció un hombre muerto en el Parque Saavedra: los detalles del macabro hallazgo

Un macabro hallazgo se produjo este martes por la mañana en el Parque Carlos Mugica, en el barrio porteño de Saavedra, donde un hombre fue encontrado muerto con un cuchillo clavado en el pecho.

El cuerpo fue descubierto por un paseador de perros que recorría el lugar y, al advertir la escena, dio aviso inmediato a la Policía. Al llegar, los efectivos solicitaron la presencia del SAME, cuyos profesionales constataron el fallecimiento en el lugar.

La zona fue rápidamente vallada y se instaló un gazebo para que los peritos trabajen sobre el cuerpo de manera preliminar. En paralelo, los investigadores intentan identificar a la víctima y reconstruir las circunstancias del hecho.

La primera hipótesis indica que el crimen podría haber ocurrido en el marco de una pelea entre dos personas en situación de calle. En el caso intervienen la División Homicidios y el Cuerpo Médico Forense, que avanzan con las pericias para determinar cómo y cuándo se produjo la muerte.