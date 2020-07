Transporte público: dónde consultar su estado online

Páginas oficiales y aplicaciones. Conocé las maneras de corroborar en tiempo real el estado del transporte público que necesites.

El transporte público es una gran solución para aquellos que no poseen vehículo particular o bien no quieren utilizarlo para acercarse al trabajo, institutos educativos o citas médicas, entre otros. Son efectivos, rápidos y, además, colaboran con la reducción de emisiones gases al ambiente ya que en un mismo vehículo se transportan varias personas, a diferencia de autos o motos.

Sin embargo, pueden ser un gran dolor de cabeza cuando se producen las famosas demoras. Llegadas tarde y pérdidas de presentismo son uno de los mayores problemas de la gente que viaja en transporte público e incluso, teniendo en cuenta que la sociedad está acostumbrada a la inmediatez, esperar más de la cuenta el medio correspondiente es una de las principales causas de estrés que se producen al viajar.

Esperar el colectivo y que nunca llegue o acercarse hasta una estación y que esté cerrada. A la mayoría de las personas que utilizan este tipo de transportes les ha pasado alguna vez. Los reclamos, cambios de recorridos, cortes de rutas, piquetes o fallas técnicas siempre están presentes.

Sea cual sea el medio que se utilice es común que, con frecuencia, haya interrupciones o cancelaciones por estos motivos y que incluso, por ejemplo, en el caso de trenes y subtes no se llegue a avisar por parlante. Por eso, es necesario conocer las diferentes formas de poder chequear el estado, incluso desde el celular de trenes, subtes, colectivos y premetro.

-Página de Nación. Desde argentina.gob.ar se podrá obtener información no solo de las novedades referidas al transporte público, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, sino también de subsidios, denuncias, reclamos y obras en rutas actuales.

- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, aquellos residentes de CABA podrán consultar en esta página la información relacionada al metrobus, subte y hasta movilidad sustentable (ecobicis), así como también, por ejemplo las tarifas actualizadas.

- Gobiernos provinciales. En el caso de estar buscando sobre el transporte público en las provincias, en las páginas de los distintos ministerios o secretarías de transporte provinciales se podrá acceder a los datos correspondientes, así como a las diferentes aplicaciones.

- Metrovías. Una de las páginas más consultadas es la de metrovías ya que en ella se encuentran los datos del subte y premetro, comúnmente actualizado en tiempo real. Demoras, interrupciones, estaciones cerradas y horarios. Todo lo que el usuario necesita saber. Además, se pueden encontrar mapas, tarifas y novedades.

Aplicaciones según el transporte público

Para aquellas personas que toman un único transporte, probablemente les sirva conocer las siguientes app en las que podrán tener los datos actualizados y al alcance de la mano.

- Subo. La app lanzada por el Gobierno se encuentra disponible tanto para sistema Android como para iOS y es sumamente útil para aquellos usuarios de colectivos, ya que a partir de ella se puede saber cuánto tiempo falta para que llegue a la parada el próximo colectivo y así poder decidir si se lo espera o si es necesario utilizar otra vía de traslado. Esta aplicación posee información detallada sobre las líneas nacionales, provinciales y municipales, discriminado por líneas y ramales que operen en el área metropolitana. Además, permite programar un recordatorio para indicar con cuánta anticipación generar un alerta para salir a tomar el colectivo.

- Trenes Argentinos. A través de esta aplicación lanzada por el Gobierno, para Android y Iphone, las personas pueden corroborar el estado de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa, saber cuándo están próximos a la estación y crear alertas.

- BA Subtes. Lanzada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se puede chequear el tiempo real de todas las líneas de subtes e incluso crear alertas para cuando hay demoras o interrupciones.

Estas son algunas de las páginas y aplicaciones oficiales, pero por supuesto existen varias apps que también cuentan con estos servicios, basta con poner en Play Store o App Store “subte”, “trenes” o el medio que se necesite para que allí aparezca una amplia oferta.

Además, una de las herramientas más utilizadas son las redes sociales, principalmente Twitter, a través de la que los mismos usuarios o medios de comunicación, por ejemplo, tuitean sobre el estado del transporte y de las rutas en tiempo real.