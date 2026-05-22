El hermano de Christian Petersen habló de su evolución y expuso diferencias con el parte médico: "Está..."

En el programa, Oliver Quiroz profundizó sobre el tema al dialogar con su productora y precisó: “Está bien, descansando. Entró a hacerse chequeos integrales, sobre todo del corazón”.

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Qué dice el parte médico de Chistian Petersen

La salud de Christian Petersen generó una fuerte preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que el reconocido chef permanece internado en el Hospital Alemán. Según revelaron en LAM (América TV), el cuadro habría comenzado tras un episodio delicado que derivó en su ingreso al centro médico.

“Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”, contó la periodista Pilar Smith en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

En medio del hermetismo alrededor de su estado, desde el Hospital Alemán difundieron un comunicado oficial para llevar tranquilidad y explicar cómo evoluciona Petersen. “El paciente se encuentra internado en la unidad de cuidado especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permantente. Está clínicamente estable ”, detallaron.

Además, desde la institución médica explicaron que el chef se encuentra atravesando un tratamiento acorde a las necesidades de su cuadro actual: “Está recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones inciales ”.

Por otro lado, el parte también aclaró que el cocinero continuará bajo estricta observación médica mientras los profesionales monitorean su evolución día a día. “En el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes ”, agrega el comunicado.

Finalmente, el Hospital Alemán remarcó que se mantendrá absoluta reserva sobre la situación clínica del chef y el entorno familiar: “Se preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia ”.