Así es el "avión de Messi" que lanzó Aerolíneas Argentinas para el Mundial 2026

Desde la aerolínea señalaron que la iniciativa forma parte de una campaña mundialista orientada a reforzar el vínculo entre los fanáticos y la Scaloneta durante la Copa del Mundo 2026. El avión comenzará a operar próximamente en rutas internacionales de América y Europa llevando la imagen de la Selección a distintos destinos.

Además, la compañía anunció vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades en las que la Argentina disputará partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial. También confirmó un refuerzo de su operación hacia Miami, con vuelos diarios desde Buenos Aires tanto diurnos como nocturnos.

Miami será uno de los principales puntos de concentración de turistas argentinos durante el campeonato por su conectividad con otras ciudades de Estados Unidos y por la gran cantidad de viajeros que suele recibir desde Argentina. Por ese motivo, Aerolíneas Argentinas ampliará su oferta de vuelos durante el período mundialista.

Avión AR El avión temático incorpora el número 10, las tres estrellas y detalles inspirados en la camiseta oficial de la Selección Argentina.

Cuánto cuesta ver a la Argentina en el Mundial 2026

El costo para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convirtió en uno de los temas más comentados en la previa del torneo. Según un análisis publicado por The Economist, las entradas alcanzaron precios récord tanto en la venta oficial como en la reventa.

De acuerdo con el informe, los boletos para los partidos de fase de grupos rondaron los 200 dólares en promedio, mientras que las entradas más económicas para la final llegaron a los 2.030 dólares. El medio británico sostuvo incluso que el Mundial 2026 podría convertirse en “el evento cultural más caro de la historia” en términos de acceso para el público.

las-tres-estrellas-en-el-avion-inspirado-en-la-seleccion_862x485 Las tres estrellas en la base del avión. (Foto: Aerolínas Argentinas)

La FIFA implementó además un nuevo sistema de ticketing con precios dinámicos, donde los valores aumentan según la demanda. También habilitó un mercado oficial de reventa, con una comisión del 15% tanto para compradores como para vendedores, una modalidad inédita respecto a mundiales anteriores.