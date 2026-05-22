En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1

Franco Colapinto sorprendió en Canadá: dónde largará en la Sprint Qualy pese a los problemas con su Alpine

El argentino, que tuvo inconvenientes mecánicos en el entrenamiento, avanzó a SQ2 y no logró pasar al último corte por apenas una décima.

Banner Seguinos en google DESK
El argentino terminó 13°. Foto: REUTERS

El argentino terminó 13°. Foto: REUTERS

Franco Colapinto completó una destacada actuación en la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá y logró avanzar a la SQ2 pese a los problemas mecánicos que complicaron a Alpine durante toda la jornada. El argentino terminó 13° y quedó a apenas 0.155 segundos de meterse entre los diez mejores tiempos.

Leé también La ilusión de Franco Colapinto para el GP de Canadá: "Es una pista muy divertida y..."
la ilusion de franco colapinto para el gp de canada: es una pista muy divertida y...

La pole para la carrera Sprint quedó en manos de George Russell, que dominó la qualy con un tiempo de 1:12.965 a bordo de su Mercedes. A su lado partirá su compañero, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien firmó un registro de 1:13.033 y completó el 1-2 de la escudería alemana.

Detrás de los Mercedes largarán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc compartirán la tercera fila. Más atrás quedaron los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

Embed

La actuación de Franco Colapinto tomó aún más valor porque Alpine sufrió inconvenientes en la unidad de potencia durante la práctica libre, lo que impidió realizar ajustes normales sobre el auto y redujo notablemente el tiempo de trabajo en pista.

Sin demasiado rodaje previo, el argentino logró avanzar desde la SQ1 con el décimo mejor tiempo y luego quedó 13° en la SQ2 tras marcar una vuelta de 1:14.702.

Pierre Gasly quedó 19°, lejos de Colapinto

Hubo que meterle huevo a la cuestión, pero fue difícil. Un día largo. No fue lo ideal. En dos vueltas hacer una qualy tan al límite es complicado, pero lo sacamos adelante. Creo que hicimos un buen laburo”, expresó el piloto argentino después de la clasificación.

La contracara en Alpine fue la actuación de Pierre Gasly. El francés sufrió una bandera roja en el cierre de la SQ1, no pudo completar otro intento rápido y quedó 19° con un tiempo de 1:16.642, casi un segundo más lento que Colapinto.

5E2OR5E67RAABCWXTN5CYH3BSU

La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá se disputará este sábado desde las 13:00 de Argentina y tendrá una duración de 23 vueltas, con puntos para los ocho primeros pilotos.

Más tarde, desde las 17:00, se llevará a cabo la clasificación para ordenar la grilla de la carrera principal del domingo, prevista a 70 vueltas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto
Notas relacionadas
La firme advertencia de Franco Colapinto antes del GP de Canadá: "No hay que..."
Alerta por Franco Colapinto: el inesperado desperfecto que dejó al argentino en boxes durante la FP1
Alpine sacude la Fórmula 1: la incorporación clave que potenciará a Franco Colapinto

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar