Franco Colapinto sorprendió en Canadá: dónde largará en la Sprint Qualy pese a los problemas con su Alpine

Sin demasiado rodaje previo, el argentino logró avanzar desde la SQ1 con el décimo mejor tiempo y luego quedó 13° en la SQ2 tras marcar una vuelta de 1:14.702.

Pierre Gasly quedó 19°, lejos de Colapinto

“Hubo que meterle huevo a la cuestión, pero fue difícil. Un día largo. No fue lo ideal. En dos vueltas hacer una qualy tan al límite es complicado, pero lo sacamos adelante. Creo que hicimos un buen laburo”, expresó el piloto argentino después de la clasificación.

La contracara en Alpine fue la actuación de Pierre Gasly. El francés sufrió una bandera roja en el cierre de la SQ1, no pudo completar otro intento rápido y quedó 19° con un tiempo de 1:16.642, casi un segundo más lento que Colapinto.

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La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá se disputará este sábado desde las 13:00 de Argentina y tendrá una duración de 23 vueltas, con puntos para los ocho primeros pilotos.

Más tarde, desde las 17:00, se llevará a cabo la clasificación para ordenar la grilla de la carrera principal del domingo, prevista a 70 vueltas.