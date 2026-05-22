Uruguay realizó la primera eutanasia legal de América Latina: quién es la mujer que hizo uso de la muerte digna

eutanasia Una paciente oncológica de 69 años recibió el primer procedimiento. (Foto: IA)

La ley 20.431, aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre del año pasado, establece que solo podrán solicitar la eutanasia personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que atraviesen una patología incurable e irreversible en etapa terminal o sufrimientos considerados insoportables que afecten gravemente su calidad de vida.

La normativa también contempla la posibilidad de arrepentirse en cualquier momento del proceso.

El respaldo del Sindicato Médico del Uruguay

Tras la reglamentación del protocolo, el Sindicato Médico del Uruguay respaldó públicamente la implementación de la eutanasia al considerar que garantiza el ejercicio de un derecho bajo “condiciones seguras” y con criterios médicos adecuados.

El presidente del gremio, José Minarrieta, sostuvo que los medicamentos y las vías de administración definidas en el protocolo cumplen con estándares internacionales y siguen modelos aplicados en otros países donde la eutanasia ya está regulada.

Además, destacó que la reglamentación “responde a lo que se aprobó como ley” y permite garantizar “la concreción de un derecho ciudadano dentro del sistema de salud”.

Uruguay hizo historia en América Latina

Uruguay se convirtió en octubre pasado en el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia mediante una ley votada por el Parlamento. La iniciativa fue sancionada en el Senado con 20 votos afirmativos sobre 31 legisladores presentes.

Aunque Colombia y Ecuador ya permiten la eutanasia, en ambos casos la práctica fue habilitada a través de fallos judiciales y no mediante legislación parlamentaria.

La reglamentación definitiva llegó el 20 de abril con la publicación de un Protocolo de Actuación que garantiza el acceso al procedimiento para pacientes terminales o con deterioro severo de su calidad de vida.