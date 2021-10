Un conductor atropelló a una pareja de motochorros para evitar un robo

Los motochorros pudieron levantarse y subirse nuevamente a la moto para huir del lugar. Pero uno de ellos, con una fractura de tibia y peroné, fue detenido horas más tarde.

Este intento de robo sucedió el sábado pasado al sur de San Pablo. En las primeros segundos del video se puede observar cuando los dos jóvenes son interceptados por estos delincuentes a bordo de una moto.

El hecho se viralizó en las redes sociales y generó polémica por la decisión de este conductor. Por un lado, estaban los usuarios que estaban de acuerdo con su accionar ante un hecho delictivo, sobre todo por la inseguridad que se vive en Brasil.

Por su parte, algunos condenaron lo realizado por el automovilista y destacaron que eso debe ser trabajo de las fuerzas de seguridad y que de haber asesinado a los delincuentes iba a ser encarcelado por salvar a una pareja de desconocidos.

Bolsonaro defendió el uso de armas para combatir la inseguridad en Brasil

jair bolsonaro en conflicto del Poder Judicial.jpg Jair Bolsonaro, volvió a defender la venta libre de armas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a defender la venta libre de armas y desafió a que la gente “se defienda con porotos” cuando vayan a atacarla, al ironizar sobre las posturas de quienes rechazan el armamentismo y propician, en cambio, mejorar la situación socioeconómica de los sectores más necesitados.

“La izquierda dice que la gente no come armas, que la gente come porotos. Entonces, cuando alguien vaya a tirar contra su casa que (se defienda con) tiros de porotos”, ironizó Bolsonaro. En ese sentido, para el presidente de Brasil “cuanto más armas, menos violencia”.