Un hombre cortaba leña con su motosierra, le cayó un árbol encima y todo terminó en tragedia

El trágico hecho ocurrió en Mallín Ahogado (Foto de archivo ilustrativa)

Sin embargo, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el hombre ya había fallecido. Los médicos constataron la muerte en el sitio del accidente y se inició el protocolo judicial correspondiente para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Qué determinó la investigación preliminar

Tras las primeras pericias realizadas en la zona, los especialistas descartaron indicios de criminalidad y orientaron la investigación hacia la hipótesis de un accidente laboral. La Fiscalía intervino inmediatamente y ordenó diversas diligencias para reconstruir la mecánica del episodio y avanzar en la identificación formal de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del fallecido, ya que continuaban las tareas para localizar y notificar a sus familiares. Los investigadores esperan ahora los resultados de las pericias complementarias para completar el expediente y establecer si existieron otros factores que pudieron influir en la caída del árbol.

Un paraje marcado por otros conflictos recientes

La tragedia ocurrió en Mallín Ahogado, una zona que también fue noticia durante las últimas semanas por un conflicto judicial vinculado a la tenencia de tierras.

A comienzos de junio, la jueza multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, ordenó la restitución de dos parcelas ocupadas por integrantes de la comunidad mapuche Lof Inalef, tras considerar válida la documentación presentada por los demandantes.

La magistrada otorgó un plazo de 30 días para el abandono voluntario de los terrenos, una decisión que fue cuestionada por referentes de la comunidad, quienes sostienen que su presencia en el lugar es histórica y que las acciones judiciales responden a intereses inmobiliarios.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el accidente ocurrido este lunes no guarda relación con ese conflicto territorial y que la investigación se centra exclusivamente en las circunstancias que derivaron en la muerte del trabajador.