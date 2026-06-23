En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Hombre
Tragedia
RÍO NEGRO

Un hombre cortaba leña con su motosierra, le cayó un árbol encima y todo terminó en tragedia

El accidente ocurrió en Mallín Ahogado, cerca de El Bolsón. La víctima realizaba tareas de extracción de leña cuando el árbol perdió estabilidad y cayó sobre su cuerpo.

Banner Seguinos en google DESK
El trágico hecho ocurrió en Mallín Ahogado (Foto gentileza LM Nepuquén)

El trágico hecho ocurrió en Mallín Ahogado (Foto gentileza LM Nepuquén)

Una tragedia conmociona a la localidad rionegrina de Mallín Ahogado, ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón. Un hombre murió tras ser aplastado por un árbol mientras realizaba tareas de extracción de leña con una motosierra en una zona rural cercana a Wharton.

Leé también La tragedia familiar de un ídolo del fútbol del interior: su hermano asesinó a su mamá
La tragedia familiar de un ídolo del fútbol del interior: su hermano asesinó a su mamá. (Foto: A24.com)

El fatal accidente ocurrió minutos antes de las 18 del lunes, cuando la víctima trabajaba sobre un árbol que, por motivos que ahora son materia de investigación, perdió estabilidad y terminó desplomándose sobre él. El impacto fue devastador. El hombre quedó atrapado bajo el peso del tronco y no tuvo posibilidades de escapar.

La emergencia fue descubierta por una persona que reside cerca del lugar y que encontró a la víctima atrapada bajo el árbol. De inmediato dio aviso al 911, lo que desencadenó un importante operativo de rescate y asistencia.

Hasta el predio acudieron efectivos de la Policía de Río Negro, personal del Gabinete de Criminalística, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, brigadistas del SPLIF y profesionales del Hospital de El Bolsón.

El trágico hecho ocurrió en Mallín Ahogado (Foto de archivo ilustrativa)

El trágico hecho ocurrió en Mallín Ahogado (Foto de archivo ilustrativa)

Sin embargo, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el hombre ya había fallecido. Los médicos constataron la muerte en el sitio del accidente y se inició el protocolo judicial correspondiente para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Qué determinó la investigación preliminar

Tras las primeras pericias realizadas en la zona, los especialistas descartaron indicios de criminalidad y orientaron la investigación hacia la hipótesis de un accidente laboral. La Fiscalía intervino inmediatamente y ordenó diversas diligencias para reconstruir la mecánica del episodio y avanzar en la identificación formal de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del fallecido, ya que continuaban las tareas para localizar y notificar a sus familiares. Los investigadores esperan ahora los resultados de las pericias complementarias para completar el expediente y establecer si existieron otros factores que pudieron influir en la caída del árbol.

Un paraje marcado por otros conflictos recientes

La tragedia ocurrió en Mallín Ahogado, una zona que también fue noticia durante las últimas semanas por un conflicto judicial vinculado a la tenencia de tierras.

A comienzos de junio, la jueza multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, ordenó la restitución de dos parcelas ocupadas por integrantes de la comunidad mapuche Lof Inalef, tras considerar válida la documentación presentada por los demandantes.

La magistrada otorgó un plazo de 30 días para el abandono voluntario de los terrenos, una decisión que fue cuestionada por referentes de la comunidad, quienes sostienen que su presencia en el lugar es histórica y que las acciones judiciales responden a intereses inmobiliarios.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el accidente ocurrido este lunes no guarda relación con ese conflicto territorial y que la investigación se centra exclusivamente en las circunstancias que derivaron en la muerte del trabajador.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hombre Tragedia Río Negro
Notas relacionadas
El dramático relato de una joven que presenció la tragedia en Mar del Plata: "Dicen que..."
La muerte de Gaspi y el misterio por un testamento: la revelación que estremece antes de la tragedia
Ola polar en Argentina: cuándo llegará el día más frío y qué zonas podrían tener nieve y tormentas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar