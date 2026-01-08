Incendio descontrolado en la Patagonia: evacuación y corte de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo
Amplios equipos de trabajo tuvieron que tomar distancia de la zona en la que se combate el fuego en la montaña por la intensidad de las llamas.
Incendio descontrolado en la Patagonia.
En le marco del crecimiento de las llamas descontroladas de la Patagonia, Vialidad Nacional informó que se restringió la circulación de camiones en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Carlos de Bariloche y El Bolsón. La medida responde a la acumulación de vehículos de gran porte en zonas cercanas a los incendios registrados en Chubut.
Según detallaron en A24, la restricción se mantendrá hasta que se levante el corte total de calzada entre El Hoyo y Epuyén. Los vehículos que se dirigen hacia el sur deben desviarse por la RN23, a la altura de Dina Huapi, continuar hacia la RN3 y luego retomar por la RN25 en dirección a la cordillera.
Las imágenes captadas por el móvil de A24 mostraron una postal dantesca y temeraria del avance descontrolado del fuego que cruzó la Ruta 40 y dejó aisladas varias zonas de la Comarca Andina, generando preocupación en el lugar y provocando un fuerte impacto entre los habitantes y turistas del lugar.
La Municipalidad de Epuyén informó que, ante la evacuación preventiva de la zona de El Coihue, se dispuso como punto seguro el Gimnasio Municipal de El Maitén. Las autoridades locales pidieron a los vecinos mantenerse informados por los canales oficiales y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.
Corte total de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo
Vialidad Nacional confirmó que hay circulación restringida para todo tipo de vehículos, hasta nuevo aviso, en el tramo de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo. La decisión se tomó por la aproximación del incendio forestal a la calzada. “Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad que llevan adelante el corte preventivo”, señalaron.
Río Negro, sin focos activos pero en alerta
Por su parte, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales informó en su último parte oficial que Río Negro no registra focos activos de incendio. No obstante, se mantiene el estado de alerta debido a las condiciones meteorológicas adversas y al riesgo extremo de nuevos focos en varias localidades.
Las autoridades remarcan que el escenario sigue siendo dinámico y que la evolución del fuego dependerá en gran medida del clima, el viento y las tareas de contención que se desarrollan en toda la Patagonia. A su vez en A24 informaron que ya se registró el fallecimiento de un hombre mientras intentaba huir del fuego.