Incendio descontrolado en la Patagonia: evacuación y corte de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Captura

Corte total de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Vialidad Nacional confirmó que hay circulación restringida para todo tipo de vehículos, hasta nuevo aviso, en el tramo de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo. La decisión se tomó por la aproximación del incendio forestal a la calzada. “Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad que llevan adelante el corte preventivo”, señalaron.

Embed

Río Negro, sin focos activos pero en alerta

Por su parte, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales informó en su último parte oficial que Río Negro no registra focos activos de incendio. No obstante, se mantiene el estado de alerta debido a las condiciones meteorológicas adversas y al riesgo extremo de nuevos focos en varias localidades.

Las autoridades remarcan que el escenario sigue siendo dinámico y que la evolución del fuego dependerá en gran medida del clima, el viento y las tareas de contención que se desarrollan en toda la Patagonia. A su vez en A24 informaron que ya se registró el fallecimiento de un hombre mientras intentaba huir del fuego.