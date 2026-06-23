La muerte de Gaspi y el misterio por un testamento: la revelación que estremece antes de la tragedia

"Cuando muera mi fammilia no recibirá ningún centavo. Si tengo esposa, hijos, no recibirán un centavo. Sí la universidad estará pagada, ese es el trato, pero no tendrán cuna de oro porque después dirán tengo el futuro asegurado porque mi papá hizo cosas locas en los dos miles", indicó el estadounidense en un video que replicó traducido al español la cuenta En Español por Favor en Instagram.

Y agraba sobre ese deseo: "La cosa es cuando yo muera todo el dinero volverá a los artistas porque cree una fundación llamada Becas artísticas del doctor Oliver Tree para pequeños genios y está pensaba básicamente para que los intereses que genere mi música cubra los gastos de futuros artistas. Cuando muera, mi música seguirá generando".

El multitudinario homenaje a Gaspi en el Obelisco

Una multitud de seguidores se reunió el sábado en el Obelisco para despedir a Gaspi, el popular creador de contenidos que murió a los 23 años en un trágico accidente entre helicópteros en Brasil.

Cientos de fanáticos del youtuber se acercaron al centro porteño para rendirle homenaje al joven que construyó una de las comunidades digitales más fieles de la Argentina.

Entre aplausos, lágrimas y cánticos, el momento más conmovedor de la jornada llegó cuando la madre de Gaspi tomó el micrófono y recordó a su hijo con una frase que emocionó a todos: “Mi hijo es mi pichón”, aseguró.

"El amor de todos los que vinieron me ayudan a pasar este duro momento.Grapi se fue con sus amigos y dejó un montón de material sin editar", añadió.

"Me quedo tranquila que lo impulsé a que haga lo que le gustaba yno creo en el atentado, pero todo eso me chupa un hue.. porque Gaspi ya no está", dijo la madre del influencer en A24 sobre el fatal accidente en helicóptero.

Y cerró entre lágrimas dirigiéndose a los fans de su hijo, quien tenía 23 años: “Gracias a ustedes, son un montón. Lo valioso que son los amigos y las viejas que nos bancamos cualquiera”.