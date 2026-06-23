En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
Mar Del Plata
Tragedia

El dramático relato de una joven que presenció la tragedia en Mar del Plata: "Dicen que..."

La testigo contó cómo fueron los instantes previos al accidente en el que un colectivo de la línea 532 atropelló a varias personas frente a la rambla. Una mujer murió y seis personas resultaron heridas.

Banner Seguinos en google DESK
El dramático relato de una joven que presenció la tragedia en Mar del Plata: Dicen que intentó moverlo

El dramático relato de una joven que presenció la tragedia en Mar del Plata: "Dicen que intentó moverlo, pero chocó"
Leé también El terrible accidente en el que murió Sara Ceccantini, de 38 años, a días de su casamiento
el terrible accidente en el que murio sara ceccantini, de 38 anos, a dias de su casamiento

“Dicen que intentó moverlo, pero chocó”, contó la testigo ante las cámaras de Teleocho Informa, según reprodujo el portal Ahora Mar del Plata. La joven explicó que escuchó esa versión entre las personas que estaban en el lugar, aunque las causas del siniestro todavía son materia de investigación.

El accidente ocurrió sobre Boulevard Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, en una zona de gran circulación donde convergen las paradas de numerosas líneas de colectivos. Por motivos que aún se intentan establecer, una unidad de la línea 532 se salió de la dársena destinada al transporte público y embistió a varios peatones.

Accidente fatal: atropelló a varios peatones y desató una tragedia

La tragedia dejó una mujer fallecida y otras seis personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los testimonios de quienes presenciaron la escena coinciden en señalar que el conductor no pudo controlar la unidad. “El colectivero perdió el control, se notaba que no lo podía dominar”, aseguró otro testigo que se encontraba a pocos metros del lugar del impacto.

Otra vecina cuestionó además la demora en la llegada de la Policía. En diálogo con el portal 0223, sostuvo que pasaron “15 minutos hasta que mandaron a dos policías” y reveló que el chofer permaneció dentro del colectivo porque algunos presentes amenazaban con agredirlo.

Con el correr de las horas se conocieron las edades de las víctimas. Entre los heridos se encuentran cuatro mujeres, de 40, 42 y 60 años, mientras que otra todavía no fue identificada, un adolescente de 15 años y un hombre de 40.

Los cuadros más delicados corresponden al menor y a la mujer de 60 años, quienes sufrieron traumatismos encefalocraneanos graves.

Además, otras dos personas presentan fracturas de fémur y cadera, mientras que las restantes sufrieron politraumatismos.

Personal del SAME, Bomberos, Defensa Civil y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en una de las zonas más transitadas de la ciudad balnearia.

La Justicia intenta determinar ahora qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara embistiendo a las personas que aguardaban en la parada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Accidente Mar Del Plata
Notas relacionadas
Accidente fatal: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varios peatones y desató una tragedia
El Kun Agüero sufrió un accidente en Dallas antes del partido de Argentina y revelaron cómo se encuentra
"¡La cuerda, la cuerda!": el nuevo video que compromete a los responsables de lanzar a una mujer al vacío

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar