El dramático relato de una joven que presenció la tragedia en Mar del Plata: "Dicen que..."

Los testimonios de quienes presenciaron la escena coinciden en señalar que el conductor no pudo controlar la unidad. “El colectivero perdió el control, se notaba que no lo podía dominar”, aseguró otro testigo que se encontraba a pocos metros del lugar del impacto.

Otra vecina cuestionó además la demora en la llegada de la Policía. En diálogo con el portal 0223, sostuvo que pasaron “15 minutos hasta que mandaron a dos policías” y reveló que el chofer permaneció dentro del colectivo porque algunos presentes amenazaban con agredirlo.

Con el correr de las horas se conocieron las edades de las víctimas. Entre los heridos se encuentran cuatro mujeres, de 40, 42 y 60 años, mientras que otra todavía no fue identificada, un adolescente de 15 años y un hombre de 40.

Los cuadros más delicados corresponden al menor y a la mujer de 60 años, quienes sufrieron traumatismos encefalocraneanos graves.

Además, otras dos personas presentan fracturas de fémur y cadera, mientras que las restantes sufrieron politraumatismos.

Personal del SAME, Bomberos, Defensa Civil y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en una de las zonas más transitadas de la ciudad balnearia.

La Justicia intenta determinar ahora qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara embistiendo a las personas que aguardaban en la parada.