"Si nos matamos, nos matamos": se grabó manejando por la ruta con una botella de whisky

Antes del impacto había pronunciado la misma frase que ahora aparece en las nuevas imágenes, que rápidamente se viralizó.

Qué medida tomó la Agencia Nacional de Seguridad Vial

A partir del material recibido, la ANSV logró identificar al conductor y presentó la correspondiente denuncia. Además, el organismo solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, registrada en la provincia de Buenos Aires.

El hombre deberá ser notificado y será la jurisdicción correspondiente la que determine cuánto tiempo permanecerá inhabilitado para conducir.

La identidad del conductor no fue difundida y su rostro aparece cubierto en los videos debido a que todavía no existe una resolución judicial firme sobre el caso.

Cómo funciona el sistema para denunciar conductas peligrosas

El episodio llegó a conocimiento de las autoridades a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una plataforma que permite enviar denuncias sobre distintas conductas consideradas de riesgo.

Entre las situaciones que pueden reportarse se encuentran manejar bajo los efectos del alcohol, circular a exceso de velocidad, realizar carreras ilegales, efectuar sobrepasos indebidos, permitir que menores conduzcan y utilizar el celular al volante.

Según informó la ANSV, desde la puesta en marcha del sistema se recibieron 2.277 reportes y ya fueron solicitadas medidas de suspensión contra 30 conductores involucrados en hechos considerados graves.