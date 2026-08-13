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"Si nos matamos, nos matamos": se grabó manejando por la ruta con una botella de whisky

El conductor tiene 46 años y fue identificado a partir de videos enviados de manera anónima. En las imágenes también aparece un acompañante y ambos repiten una polémica frase vinculada a un caso ocurrido en Mar del Plata.

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"Si nos matamos, nos matamos": el insólito momento en que un hombre manejaba por la Ruta 2 con una botella de whisky

Un hombre de 46 años fue denunciado tras ser filmado mientras manejaba por la Ruta 2 y tomaba whisky. Los videos fueron enviados de manera anónima al Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que intervino luego de analizar el material.

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En una de las grabaciones se observa al conductor dentro del vehículo junto a otra persona y con una botella de whisky. En otro momento, ambos brindan mientras el hombre continúa manejando.

La situación quedó registrada mientras circulaban por la Ruta 2. En las imágenes también se escucha cómo el vehículo aumenta la velocidad y, en determinado momento, el conductor y su acompañante repiten una frase que ya había generado repercusión años atrás: “Si nos matamos, nos matamos”.

La frase que recuerda a un polémico caso de tránsito

La expresión había quedado asociada a un episodio ocurrido en Mar del Plata en 2021, protagonizado por Ignacio Aróstegui. En aquel momento, Aróstegui había grabado un video mientras conducía alcoholizado y a alta velocidad por la ciudad. Poco después terminó chocando contra un cantero.

Antes del impacto había pronunciado la misma frase que ahora aparece en las nuevas imágenes, que rápidamente se viralizó.

Qué medida tomó la Agencia Nacional de Seguridad Vial

A partir del material recibido, la ANSV logró identificar al conductor y presentó la correspondiente denuncia. Además, el organismo solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, registrada en la provincia de Buenos Aires.

El hombre deberá ser notificado y será la jurisdicción correspondiente la que determine cuánto tiempo permanecerá inhabilitado para conducir.

La identidad del conductor no fue difundida y su rostro aparece cubierto en los videos debido a que todavía no existe una resolución judicial firme sobre el caso.

Cómo funciona el sistema para denunciar conductas peligrosas

El episodio llegó a conocimiento de las autoridades a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una plataforma que permite enviar denuncias sobre distintas conductas consideradas de riesgo.

Entre las situaciones que pueden reportarse se encuentran manejar bajo los efectos del alcohol, circular a exceso de velocidad, realizar carreras ilegales, efectuar sobrepasos indebidos, permitir que menores conduzcan y utilizar el celular al volante.

Según informó la ANSV, desde la puesta en marcha del sistema se recibieron 2.277 reportes y ya fueron solicitadas medidas de suspensión contra 30 conductores involucrados en hechos considerados graves.

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