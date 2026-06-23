En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Fútbol
Crimen
CONMOCIÓN

La tragedia familiar de un ídolo del fútbol del interior: su hermano asesinó a su mamá

Una jubilada de 86 años fue hallada asesinada en su casa y por el hecho quedó detenido uno de sus hijos. La causa avanza bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo y podría derivar en una condena a prisión perpetua.

Banner Seguinos en google DESK
La tragedia familiar de un ídolo del fútbol del interior: su hermano asesinó a su mamá. (Foto: A24.com)

La tragedia familiar de un ídolo del fútbol del interior: su hermano asesinó a su mamá. (Foto: A24.com)

La ciudad bonaerense de Quequén atraviesa horas de conmoción tras el asesinato de Delia Mercedes Romero, de 86 años, en un caso que sacudió al mundo del fútbol regional. Por el crimen fue detenido su hijo, Jorge "Garda" Sánchez, un ex futbolista con paso por clubes históricos de la zona y hermano de Luis Eduardo "Paco" Sánchez, una de las máximas leyendas del fútbol del interior bonaerense.

Leé también Conmoción a días del Mundial: murió un futbolista de 33 años tras una brutal tragedia vial
conmocion a dias del mundial: murio un futbolista de 33 anos tras una brutal tragedia vial

La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Pierrestegui, quien imputó al sospechoso por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua. En las próximas horas podría sumarse además el agravante de alevosía.

El hallazgo que conmocionó a Quequén

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle 548 al 1000, en Quequén, partido de Necochea. Según reconstruyeron los investigadores, la víctima fue encontrada sin vida dentro de su casa y presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo y severos golpes en la cabeza, compatibles con una violenta agresión.

Cuando la Policía llegó al lugar, Jorge Sánchez se encontraba allí y comenzó a dar versiones contradictorias sobre lo ocurrido. De acuerdo con fuentes judiciales, primero le pidió a un vecino que no llamara a las autoridades porque su madre ya estaba muerta. Más tarde, ante los efectivos policiales, sostuvo que desconocidos habían ingresado a robar.

Los investigadores detectaron inconsistencias en sus relatos y avanzaron rápidamente sobre él como principal sospechoso.

Dio positivo de cocaína y tenía sangre en las manos

Jorge S&aacute;nchez y su mam&aacute;.&nbsp;

Jorge Sánchez y su mamá.

Las sospechas se profundizaron luego de que los peritos constataran que el hombre tenía manchas de sangre en sus manos al momento de ser demorado. Además, los estudios toxicológicos realizados posteriormente determinaron que había consumido cocaína.

Según trascendió, el ex futbolista llevaba apenas diez días viviendo junto a su madre. No registra antecedentes psiquiátricos conocidos y, hasta el momento, no se informó oficialmente la existencia de tratamientos médicos previos que pudieran explicar su conducta.

Tras ser asistido en el Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde también se le practicaron estudios complementarios, Sánchez fue trasladado a una dependencia policial.

Los propios presos obligaron a trasladarlo

La situación del acusado dentro de la comisaría derivó en un episodio inesperado. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que otros detenidos reaccionaron con hostilidad al conocer el motivo de su arresto. Según trascendió, le arrojaron agua y le mojaron la ropa que había recibido tras salir del hospital.

Ante ese escenario, el fiscal Pierrestegui ordenó su traslado a la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Necochea, donde permanece alojado.

Quién es Jorge "Garda" Sánchez

Jorge Sánchez fue futbolista durante años en el ámbito regional. Jugó en Estación Quequén y también vistió la camiseta de Villa Mitre de Bahía Blanca, dos instituciones profundamente vinculadas a la historia deportiva del sur bonaerense.

Sin embargo, su nombre siempre estuvo a la sombra de su hermano mayor, Luis Eduardo "Paco" Sánchez, considerado uno de los grandes ídolos del fútbol de Necochea.

El legado de "Paco", una leyenda del ascenso

El 5 de junio de 1988, Luis "Paco" Sánchez quedó inmortalizado en la historia de Estación Quequén cuando convirtió el gol que le permitió derrotar a Olimpo de Bahía Blanca y conseguir el ascenso al Nacional B, un logro que jamás volvió a repetirse para la institución.

Con sus 1,94 metros de altura, el delantero se convirtió en una figura emblemática de aquella campaña histórica. Más tarde pasó a Villa Mitre y también dejó su marca en Belgrano de Córdoba, donde debutó nada menos que con dos goles en un clásico frente a Talleres.

Hoy, a los 60 años, atraviesa probablemente el momento más doloroso de su vida.

El mensaje de despedida que conmovió a todos

Tras conocerse la tragedia, "Paco" utilizó sus redes sociales para despedir a su madre con un mensaje cargado de emoción. "Gracias a todos por los mensajes, saludos y abrazos del alma. Es un momento durísimo e impensado de la vida", escribió.

Luego agregó: "Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado. Junto al viejo Paco fueron padres increíbles. Te amo, ma. Siempre vivirás en mi corazón".

El mensaje recibió cientos de muestras de apoyo de ex compañeros, dirigentes, hinchas y vecinos de la región.

Cómo sigue la causa

La investigación continúa avanzando con distintas medidas de prueba. Los peritos esperan los resultados definitivos de la autopsia para determinar con precisión la mecánica del crimen y establecer si se utilizaron distintos elementos durante el ataque.

Además, especialistas de la Asesoría Pericial realizarán evaluaciones médicas y psicológicas al acusado para determinar cuál era su estado psicofísico al momento del hecho.

Mientras tanto, Jorge Sánchez permanece detenido y se negó a declarar ante la Justicia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Crimen
Notas relacionadas
Un futbolista de Newell's sufrió un grave accidente que derivó en una tragedia
Tragedia en el fútbol: adolescente de 14 años recibió un pelotazo y murió
El estremecedor hallazgo que encontraron mientras continúa la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar