La tragedia familiar de un ídolo del fútbol del interior: su hermano asesinó a su mamá

Los investigadores detectaron inconsistencias en sus relatos y avanzaron rápidamente sobre él como principal sospechoso.

Dio positivo de cocaína y tenía sangre en las manos

Jorge Sánchez y su mamá.

Las sospechas se profundizaron luego de que los peritos constataran que el hombre tenía manchas de sangre en sus manos al momento de ser demorado. Además, los estudios toxicológicos realizados posteriormente determinaron que había consumido cocaína.

Según trascendió, el ex futbolista llevaba apenas diez días viviendo junto a su madre. No registra antecedentes psiquiátricos conocidos y, hasta el momento, no se informó oficialmente la existencia de tratamientos médicos previos que pudieran explicar su conducta.

Tras ser asistido en el Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde también se le practicaron estudios complementarios, Sánchez fue trasladado a una dependencia policial.

Los propios presos obligaron a trasladarlo

La situación del acusado dentro de la comisaría derivó en un episodio inesperado. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que otros detenidos reaccionaron con hostilidad al conocer el motivo de su arresto. Según trascendió, le arrojaron agua y le mojaron la ropa que había recibido tras salir del hospital.

Ante ese escenario, el fiscal Pierrestegui ordenó su traslado a la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Necochea, donde permanece alojado.

Quién es Jorge "Garda" Sánchez

Jorge Sánchez fue futbolista durante años en el ámbito regional. Jugó en Estación Quequén y también vistió la camiseta de Villa Mitre de Bahía Blanca, dos instituciones profundamente vinculadas a la historia deportiva del sur bonaerense.

Sin embargo, su nombre siempre estuvo a la sombra de su hermano mayor, Luis Eduardo "Paco" Sánchez, considerado uno de los grandes ídolos del fútbol de Necochea.

El legado de "Paco", una leyenda del ascenso

El 5 de junio de 1988, Luis "Paco" Sánchez quedó inmortalizado en la historia de Estación Quequén cuando convirtió el gol que le permitió derrotar a Olimpo de Bahía Blanca y conseguir el ascenso al Nacional B, un logro que jamás volvió a repetirse para la institución.

Con sus 1,94 metros de altura, el delantero se convirtió en una figura emblemática de aquella campaña histórica. Más tarde pasó a Villa Mitre y también dejó su marca en Belgrano de Córdoba, donde debutó nada menos que con dos goles en un clásico frente a Talleres.

Hoy, a los 60 años, atraviesa probablemente el momento más doloroso de su vida.

El mensaje de despedida que conmovió a todos

Tras conocerse la tragedia, "Paco" utilizó sus redes sociales para despedir a su madre con un mensaje cargado de emoción. "Gracias a todos por los mensajes, saludos y abrazos del alma. Es un momento durísimo e impensado de la vida", escribió.

Luego agregó: "Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado. Junto al viejo Paco fueron padres increíbles. Te amo, ma. Siempre vivirás en mi corazón".

El mensaje recibió cientos de muestras de apoyo de ex compañeros, dirigentes, hinchas y vecinos de la región.

Cómo sigue la causa

La investigación continúa avanzando con distintas medidas de prueba. Los peritos esperan los resultados definitivos de la autopsia para determinar con precisión la mecánica del crimen y establecer si se utilizaron distintos elementos durante el ataque.

Además, especialistas de la Asesoría Pericial realizarán evaluaciones médicas y psicológicas al acusado para determinar cuál era su estado psicofísico al momento del hecho.

Mientras tanto, Jorge Sánchez permanece detenido y se negó a declarar ante la Justicia.