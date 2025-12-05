Insólito momento en el juicio por la Causa Cuadernos: Abal Medina apareció semidesnudo

Según la lectura realizada por el secretario del Tribunal Oral Federal N°7, Ernesto Javier Ruiz, en la causa están imputados Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Oscar Centeno, además de otros exfuncionarios y empresarios.

La UIF sostuvo que “la asociación ilícita fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner”, y que ambos habrían organizado “un sistema estable y jerarquizado de recaudación de fondos ilegales”, destinado tanto al enriquecimiento personal como al financiamiento de otros delitos, aprovechando su posición en el Poder Ejecutivo.

causa-cuadernos

Favores a empresarios y un sistema que se habría mantenido durante años

De acuerdo con la acusación, a cambio de los pagos ilegales los empresarios obtenían beneficios y favores del Estado, mientras que los funcionarios involucrados “garantizaban la continuidad de la asociación ilícita” a lo largo del tiempo.

La causa Cuadernos continúa en etapa de juicio oral y mantiene a buena parte del antiguo gabinete kirchnerista bajo la lupa judicial.