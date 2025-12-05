Insólito momento en el juicio por la Causa Cuadernos: Abal Medina apareció semidesnudo
El ex funcionario de Cristina Kirchner protagonizó la incómoda situación en plena sesión. En las imágenes que trascendieron, se lo ve sin camisa y de espaldas.
El exfuncionario de Cristina Kirchner protagonizó un polémico episodio durante la séptima audiencia virtual de la causa Cuadernos..
El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina protagonizó una insólita escena durante la séptima audiencia virtual de la causa Cuadernos, donde se investiga a ex funcionarios kirchneristas por el presunto cobro de sobornos de empresarios vinculados a la obra pública. Apareció semidesnudo en la audiencia virtual.
En las imágenes que trascendieron, se lo ve sin camisa y de espaldas, moviéndose dentro de su oficina frente a una biblioteca, mientras la audiencia seguía en curso. Aunque su rostro no aparece en cámara, su presencia quedó registrada en la transmisión oficial.
El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner quedó formalmente implicado después de que se hallaran dos pendrives pertenecientes a su secretario personal con información “detallada” sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2013. Ese material fue incorporado como prueba dentro del expediente.
Duras acusaciones de la UIF
Durante la audiencia, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía profundizaron sus acusaciones sobre el presunto sistema de recaudación ilegal que habría operado entre 2003 y 2015.
Según la lectura realizada por el secretario del Tribunal Oral Federal N°7, Ernesto Javier Ruiz, en la causa están imputados Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Oscar Centeno, además de otros exfuncionarios y empresarios.
La UIF sostuvo que “la asociación ilícita fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner”, y que ambos habrían organizado “un sistema estable y jerarquizado de recaudación de fondos ilegales”, destinado tanto al enriquecimiento personal como al financiamiento de otros delitos, aprovechando su posición en el Poder Ejecutivo.
Favores a empresarios y un sistema que se habría mantenido durante años
De acuerdo con la acusación, a cambio de los pagos ilegales los empresarios obtenían beneficios y favores del Estado, mientras que los funcionarios involucrados “garantizaban la continuidad de la asociación ilícita” a lo largo del tiempo.
La causa Cuadernos continúa en etapa de juicio oral y mantiene a buena parte del antiguo gabinete kirchnerista bajo la lupa judicial.