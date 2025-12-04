Tragedia en Devoto: una joven murió tras la caída de un andamio desde una obra en construcción
La mujer de 20 años sufrió un traumatismo craneoencefálico producto del impacto y murió en el acto. Investigarán la responsabilidad de la constructora.
Una joven murió tras la caída de un andamio desde una obra en construcción.
Un trágico accidente ocurrió este jueves en Villa Devoto, cuando una joven de 20 años murió en la vía pública tras la caída de parte de un andamio desde una obra en construcción. El hecho tuvo lugar cerca de las 14 horas en avenida Chivilcoy al 3600, luego de que vecinos alertaran al 911 al ver a la mujer desvanecida en la vereda.
Según fuentes oficiales, al llegar al lugar el personal policial encontró a la joven ya sin vida. De acuerdo con información difundida en A24 , el objeto que cayó sobre su cabeza habría sido un bloque de madera con material, desprendido desde la obra.
El SAME confirmó que la víctima murió en el acto debido a un traumatismo craneoencefálico provocado por el impacto. La escena generó conmoción entre transeúntes y vecinos de la zona, que presenciaron los minutos posteriores al incidente.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 33, que abrió una causa por homicidio culposo e imputó al arquitecto de la obra, un hombre de 79 años.
Según informó Infobae, la empresa responsable del proyecto es Wadesh SA, cuya actuación también está bajo análisis. La Justicia intentará determinar si hubo negligencia, fallas de seguridad o incumplimiento de protocolos que hayan derivado en el desprendimiento del andamio.
El director de obra ya fue identificado. Aunque no está imputado por el momento, se investigan las causas del accidente y el estado de las estructuras al momento del derrumbe parcial.
Los investigadores detallaron que la obra había tenido una primera inspección en 2024, cuando comenzó la excavación. Tras un período de suspensión, los trabajos se reanudaron y la empresa presentó la documentación exigida por Seguridad e Higiene.
El barrio se encuentra conmocionado y sigue la recolección de pruebas
La Policía y peritos de la Justicia trabajaron en el lugar para determinar cómo se desprendió el andamio y evaluar eventuales responsabilidades penales y civiles. El episodio reavivó el debate sobre los controles en obras en altura dentro de la Ciudad.
Otro incidente reciente en Villa Devoto: un incendio en un edificio dejó dos personas hospitalizadas
Días antes del accidente fatal, Villa Devoto también fue noticia por un incendio en un edificio ubicado en avenida Chivilcoy y José Pedro Varela, que obligó a evacuar a los residentes durante la madrugada del martes.
El fuego comenzó en el séptimo piso y se extendió rápidamente, lo que motivó la intervención de varias dotaciones de bomberos y unidades del SAME. Dos personas —una mujer de 37 años y un niño de 10— fueron trasladadas al Hospital Zubizarreta por inhalación de humo.
Cinco móviles trabajaron en el lugar y, tras casi una hora de tareas, el incendio fue controlado. Luego, los bomberos realizaron trabajos de ventilación y aseguramiento del área afectada.