Tragedia en Devoto: una joven murió tras la caída de un andamio desde una obra en construcción

Según informó Infobae, la empresa responsable del proyecto es Wadesh SA, cuya actuación también está bajo análisis. La Justicia intentará determinar si hubo negligencia, fallas de seguridad o incumplimiento de protocolos que hayan derivado en el desprendimiento del andamio.

El director de obra ya fue identificado. Aunque no está imputado por el momento, se investigan las causas del accidente y el estado de las estructuras al momento del derrumbe parcial.

W6HMKRTMHVHWPL7NVS36MV4QMU El arquitecto encargado de la obra fue imputado por homicidio culposo tras el trágico incidente en la vía pública.

Los investigadores detallaron que la obra había tenido una primera inspección en 2024, cuando comenzó la excavación. Tras un período de suspensión, los trabajos se reanudaron y la empresa presentó la documentación exigida por Seguridad e Higiene.

El barrio se encuentra conmocionado y sigue la recolección de pruebas

La Policía y peritos de la Justicia trabajaron en el lugar para determinar cómo se desprendió el andamio y evaluar eventuales responsabilidades penales y civiles. El episodio reavivó el debate sobre los controles en obras en altura dentro de la Ciudad.

Otro incidente reciente en Villa Devoto: un incendio en un edificio dejó dos personas hospitalizadas

Días antes del accidente fatal, Villa Devoto también fue noticia por un incendio en un edificio ubicado en avenida Chivilcoy y José Pedro Varela, que obligó a evacuar a los residentes durante la madrugada del martes.

El fuego comenzó en el séptimo piso y se extendió rápidamente, lo que motivó la intervención de varias dotaciones de bomberos y unidades del SAME. Dos personas —una mujer de 37 años y un niño de 10— fueron trasladadas al Hospital Zubizarreta por inhalación de humo.

Cinco móviles trabajaron en el lugar y, tras casi una hora de tareas, el incendio fue controlado. Luego, los bomberos realizaron trabajos de ventilación y aseguramiento del área afectada.