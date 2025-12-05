Un incendio en Balvanera activó un amplio operativo de rescate: qué se sabe del estado de los heridos

Otro incendio

Durante la madrugada del martes ocurrió otro episodio similar: un incendio tomó un departamento del séptimo piso de un edificio situado en la intersección de las avenidas Chivilcoy y José Pedro Varela, lo que activó un operativo urgente de Bomberos y del SAME.

Fuentes de los servicios de emergencia señalaron que el fuego se mantenía activo mientras se reportaba la presencia de personas atrapadas dentro del inmueble, ubicado en Villa del Parque. Dos ocupantes —un niño de 10 años y una mujer de 37— fueron asistidos por inhalación de humo y trasladados al Hospital Zubizarreta pero por fortuna no se registraron fallecidos.

Cinco móviles intervinieron en el lugar. Tras casi una hora de trabajo, el incendio finalmente fue sofocado. Se había iniciado en uno de los dormitorios del departamento. Luego de extinguir las llamas, los bomberos realizaron tareas de ventilación y aseguramiento de la zona afectada.