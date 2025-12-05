En vivo Radio La Red
Policiales
Incendio
Balvanera
ACTUÓ EL SAME

Un incendio en Balvanera activó un amplio operativo de rescate: qué se sabe del estado de los heridos

Cinco personas fueron hospitalizadas y otras 18 evacuadas tras el incendio registrado en un edificio de Balvanera, donde trabajaron Bomberos de la Ciudad y el SAME.

Un incendio afectó varias torres en Hong Kong. El nuevo recuento habla de al menos 55 muertos. (Foto: Reuters)

Según informaron fuentes policiales, el foco ígneo comenzó en un departamento del segundo piso de una torre de 12 niveles. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad y equipos del Grupo Especial de Rescate de Caballito, que desplegaron maniobras de asistencia y evacuación.

Entre los heridos trasladados figura la vecina del departamento donde se originó el fuego. Todos fueron derivados por el SAME a los hospitales Ramos Mejía y Durand. Los bomberos ya pudieron controlar las llamas, mientras personal de GER continuaba asistiendo a los afectados. Diecisiete personas subieron a la terraza para protegerse del humo y otra debió ser llevada hasta el décimo piso por rescatistas.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló: “Desplegamos 25 unidades y están alertados los hospitales Durand, Ramos Mejía y Penna, estamos viendo y midiendo la inhalación de humo de las personas en la terraza. Están siendo controlados por Bomberos y SAME”. También indicó que, además de los trasladados y quienes subieron a la terraza, otras diez personas fueron atendidas en el lugar. “También tenemos a los equipos que están atendiendo a los familiares, que están con crisis nerviosa porque empezó el humo a tomar los departamentos”, agregó.

Otro incendio

Durante la madrugada del martes ocurrió otro episodio similar: un incendio tomó un departamento del séptimo piso de un edificio situado en la intersección de las avenidas Chivilcoy y José Pedro Varela, lo que activó un operativo urgente de Bomberos y del SAME.

Fuentes de los servicios de emergencia señalaron que el fuego se mantenía activo mientras se reportaba la presencia de personas atrapadas dentro del inmueble, ubicado en Villa del Parque. Dos ocupantes —un niño de 10 años y una mujer de 37— fueron asistidos por inhalación de humo y trasladados al Hospital Zubizarreta pero por fortuna no se registraron fallecidos.

Cinco móviles intervinieron en el lugar. Tras casi una hora de trabajo, el incendio finalmente fue sofocado. Se había iniciado en uno de los dormitorios del departamento. Luego de extinguir las llamas, los bomberos realizaron tareas de ventilación y aseguramiento de la zona afectada.

Se habló de
Incendio Balvanera SAME Heridos
